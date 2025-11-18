Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
18 de noviembre de 2025
82°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Para qué país será la corona si gana Miss Universe Latina?

Yamilex Hernández compite en el certamen con la intención de representar a las mujeres latinas que viven en Estados Unidos

18 de noviembre de 2025 - 2:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miss Universe Latina, Yamilex Hernández (Suministrada / Miss Universe Organization)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La dominicana Yamilex Hernández lleva la banda de Miss Universe Latina en el concurso internacional, que tendrá su gran final el 20 de noviembre, hora de Puerto Rico.

RELACIONADAS

Ella fue coronada como reina de la belleza latinoamericana-estadounidense, después de ganar el reality show “Miss Universe Latina el Reality” que fue organizado por la cadena de televisión Telemundo y que se llevó a cabo en Estados Unidos en verano este año.

Esta es una de las novedades de esta edición que se realiza en Tailandia, pues es la presencia de una candidata que no representa a un país, sino a una comunidad: los latinos que viven en Estados Unidos.

Hernández nació en Nueva Jersey y tiene 29 años. Ella se impuso en la competencia donde participaron 30 aspirantes que residen en Puerto Rico y Estados Unidos y que tienen raíces o han nacido en países como Argentina, México, Chile, Brasil, Cuba y El Salvador.

En ese reality show -que duró varias semanas- las aspirantes se sometieron a pruebas físicas y mentales para avanzar en la competencia bajo la mirada de tres jurados: Aracely Arámbula, el actor Fabián Ríos y el diseñador David Salomón.

Desde que se integró al certamen, fue considerada una de las favoritas por su seguridad, autenticidad y dominio escénico. En la final, quedó agarrada de manos con la puertorriqueña Génesis Dávila.

Luego de casi ocho semanas, la gran gala final de “Miss Universe Latina: el reality” llegará el lunes 21 de julio de 2025.Una de las finalistas será la primera candidata en representar a la mujer latina en el escenario global del certamen de Miss Universe.El panel del jurado estuvo compuesto por Fabián Ríos, Aracely Arámbula y David Salomón.
1 / 16 | Una de ellas será la primera Miss Universe Latina. Luego de casi ocho semanas, la gran gala final de “Miss Universe Latina: el reality” llegará el lunes 21 de julio de 2025. - Suministrada

Su preparación fue guiada por la veterana entrenadora de reinas Magali Febles, una figura clave en su evolución rumbo al título.

Pero según la producción -una alianza entre Telemundo y la organización de Miss Universo- la idea surgió con la intención de darle visibilidad a estas mujeres inmigrantes y latinas que no viven en sus respectivos países, además de promover valores como la diversidad y la inclusión.

Puerto Rico.Moldovia.Costa de Marfil.
1 / 122 | Estas son las 122 candidatas de Miss Universe ¿Cuál es tu favorita? . Puerto Rico. - Miss Universe

“Juntos coronaremos a la primera Miss Universe Latina, una embajadora de la riqueza cultural de nuestra comunidad en un escenario global”, comentó en su momento Raúl Rocha, presidente de Miss Universo.

Pero esta decisión no deja de provocar controversias, ya que muchos seguidores del gran certamen se cuestionan cuál país se adjudicará la corona si gana Hernández: Estados Unidos o República Dominicana, ya que es una fuerte candidata a la corona.

Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Nicole Alicea Rivera, y el resto de aspirantes de Miss Universe 2025 tuvieron el sábado, la entrevista con el jurado. Miss Paraguay, Miss Perú y Miss Filipinas. Miss Chile, Miss Croacia y Miss República Checa.
1 / 35 | Miss Universe 2025: así lucieron las candidatas en su entrevista con el jurado . Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Nicole Alicea Rivera, y el resto de aspirantes de Miss Universe 2025 tuvieron el sábado, la entrevista con el jurado. - Suministrada
Tags
Miss UniverseTelemundoCertamen de bellezaReality ShowsTailandiaMagali Febles
ACERCA DEL AUTOR
La Prensa Gráfica / GDA
Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios líderes fundada en 1991 que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 18 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: