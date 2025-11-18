¿Para qué país será la corona si gana Miss Universe Latina?

La dominicana Yamilex Hernández lleva la banda de Miss Universe Latina en el concurso internacional, que tendrá su gran final el 20 de noviembre, hora de Puerto Rico.

Ella fue coronada como reina de la belleza latinoamericana-estadounidense, después de ganar el reality show “Miss Universe Latina el Reality” que fue organizado por la cadena de televisión Telemundo y que se llevó a cabo en Estados Unidos en verano este año.

Esta es una de las novedades de esta edición que se realiza en Tailandia, pues es la presencia de una candidata que no representa a un país, sino a una comunidad: los latinos que viven en Estados Unidos.

Hernández nació en Nueva Jersey y tiene 29 años. Ella se impuso en la competencia donde participaron 30 aspirantes que residen en Puerto Rico y Estados Unidos y que tienen raíces o han nacido en países como Argentina, México, Chile, Brasil, Cuba y El Salvador.

PUBLICIDAD

En ese reality show -que duró varias semanas- las aspirantes se sometieron a pruebas físicas y mentales para avanzar en la competencia bajo la mirada de tres jurados: Aracely Arámbula, el actor Fabián Ríos y el diseñador David Salomón.

Desde que se integró al certamen, fue considerada una de las favoritas por su seguridad, autenticidad y dominio escénico. En la final, quedó agarrada de manos con la puertorriqueña Génesis Dávila.

1 / 16 | Una de ellas será la primera Miss Universe Latina. Luego de casi ocho semanas, la gran gala final de “Miss Universe Latina: el reality” llegará el lunes 21 de julio de 2025. - Suministrada 1 / 16 Una de ellas será la primera Miss Universe Latina Luego de casi ocho semanas, la gran gala final de “Miss Universe Latina: el reality” llegará el lunes 21 de julio de 2025. Suministrada Compartir

Su preparación fue guiada por la veterana entrenadora de reinas Magali Febles, una figura clave en su evolución rumbo al título.

Pero según la producción -una alianza entre Telemundo y la organización de Miss Universo- la idea surgió con la intención de darle visibilidad a estas mujeres inmigrantes y latinas que no viven en sus respectivos países, además de promover valores como la diversidad y la inclusión.

1 / 122 | Estas son las 122 candidatas de Miss Universe ¿Cuál es tu favorita? . Puerto Rico. - Miss Universe 1 / 122 Estas son las 122 candidatas de Miss Universe ¿Cuál es tu favorita? Puerto Rico. Miss Universe Compartir

“Juntos coronaremos a la primera Miss Universe Latina, una embajadora de la riqueza cultural de nuestra comunidad en un escenario global”, comentó en su momento Raúl Rocha, presidente de Miss Universo.

Pero esta decisión no deja de provocar controversias, ya que muchos seguidores del gran certamen se cuestionan cuál país se adjudicará la corona si gana Hernández: Estados Unidos o República Dominicana, ya que es una fuerte candidata a la corona.