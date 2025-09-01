¿Por qué Rubén Sánchez no fue hoy a la radio? WKAQ contesta sobre su ausencia tras controversia con Leo Aldridge

La gerencia de la emisora radial WKAQ 580 AM todavía, hoy, lunes, se encuentra “trabajando en la situación” que provocó el presentador radial Rubén Sánchez cuando el pasado viernes, en medio de una trasmisión en vivo, le gritó al licenciado Leo Aldridge la frase: “No te metas conmigo, pend***”, protagonizando así un acto de violencia y menoscabo en las comunicaciones del país.

El bochornoso incidente que protagonizó el locutor radial ocurrió durante el programa “WKAQ Analiza”, moderado por Carlos Díaz Olivo y Luis Pabón Roca, donde Aldridge era invitado el pasado viernes. Pabón Roca no estuvo en el estudio al momento de la controversia. En cabina solo estaban los abogados Díaz Olivo y Aldridge.

Según se desprende de la transmisión, Sánchez le profirió el improperio en dos ocasiones a Aldridge, sin revelar la situación por la que lo insultó al aire. Tras el incidente, el programa se fue de inmediato a una pausa comercial.

Al regresar, el gerente de contenido de la emisora, Joel Lago, intervino para disculparse públicamente y asegurar que la estación tomaría “cartas en el asunto para que estas situaciones no surjan al aire una vez más”.

“Las expresiones que se pudieron escuchar minutos, segundos antes de ir a la pausa anterior de parte de nuestro talento Rubén Sánchez, no representan la posición de esta estación. Son bochornosas. A nombre de esta estación y de todo el equipo de trabajo de WKAQ 580 le pido disculpas a la audiencia, por eso que escucharon. No debería ocurrir. Aquí somos todos una familia donde la profesionalidad todos los días es lo que rige el norte de esta estación”, afirmó Lago el pasado viernes.

Hoy lunes, a tres días del incidente, mediante entrevista telefónica, Lago aseguró que la gerencia todavía evalúa la controversia, por lo que no harán declaraciones públicas al respecto.

“Estamos trabajando con la situación y no hay más declaraciones más allá de las que hicimos”, indicó Lago a El Nuevo Día .

Precisamente, Sánchez estuvo esta mañana ausente en los programas “Temprano en la mañana” y “La entrevista de frente” que conduce de lunes a viernes en WKAQ 580 AM. En su lugar estuvo el periodista Eliezer Ramos.

El gerente de contenido de la emisora aseguró a este medio, que Sánchez no estuvo porque había pedido estar ausente por tratarse del feriado del Día del Trabajador (Labor Day) que se celebra hoy 1 de septiembre de 2025.

“Él (Rubén) había pedido el día, ya que es feriado”, señaló Lago, sin abundar sobre qué determinación tomará la gerencia sobre el futuro de Sánchez en la emisora radial.

Por su parte, el licenciado Aldridge se retiró el pasado viernes del espacio radial, no sin antes expresar que la controversia supuestamente emanó de un caso judicial en que el abogado representa a una parte.

“Él (Rubén) tiene una relación de familia o de amistad con la otra parte. Yo estoy haciendo una gestión profesional. Parece que no puede separar una cosa de la otra. Él no está involucrado en el asunto. Pero decidió dirigirse a mí diciéndome pend*** al aire”, explicó el abogado.

“Eso yo creo que debe tener una consecuencia. Ustedes sabrán cuál debe ser la consecuencia”, concluyó antes de abandonar el programa. El licenciado no ha emitido más declaraciones sobre el particular.

Controversias previas de Sánchez en la radio

No es la primera vez que el locutor radial protagoniza un incidente en medio de una transmisión.

En abril de 2024, durante el debate de candidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático, (PPD) Sánchez rompió las reglas del mismo al interrumpir en distintas instancias a los candidatos Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza; intentó alterar el orden de los turnos de las preguntas y no esperaba su momento para hablar. Otras dos periodistas, incluyendo a Katiria Soto, formaron parte del panel que hacía las preguntas, mientras que Normando Valentín intentó mantener el orden en su rol de moderador.

Luego del encuentro en cámara, el presentador protagonizó otra situación en el que emitió epítetos en contra de Idalia Colón, quien era la directora de campaña de Zaragoza.

Sánchez contó –con insultos– qué fue lo que a su juicio pasó en esos momentos. “Hay tres estúpidos allí, que es una señora que me trató de regañar delante de la gente y yo la mandé para donde se merecía, pero fue fuera del aire, lo hubiese hecho en el aire también, es una tal Idalia, yo no sé ni quién es, pues esa señora irrespetuosa, irresponsable, cafre, me trató… a esta edad a mí, regañarme delante de la gente. Una doña ahí, pues yo la mandé para donde se merecía, la volvería a mandar cincuenta veces más”.

“Entonces una estúpida, que se llama Betsy, que quería que me sacaran de Wapa allí a mí, una idiota, y bendito, he perdido todo el respeto por Charlie Hernández, un tipo que anteriormente tenía mi respeto por como hablaba y se conducía, pero tiró allí un vaso con hielo, se puso patán, cafre, creído”, fue parte de lo que expresó en radio el presentador. Betsy Nazario trabajaba en el equipo de relaciones públicas de Zaragoza.

Posteriormente, en su programa radial, el presentador confirmó que insultó a Colón y se disculpó.

Poco tiempo después, en septiembre, Sánchez estuvo en el centro de otra controversia luego de que el licenciado Humberto Félix Cobo Estrella, candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) por la alcaldía de Carolina, lo demandara tras un incidente suscitado en medio del programa del locutor.

Gierbolini Bonilla solicitó la suma de $2 millones por “concepto de sufrimientos, las angustias mentales, la agresión física y los daños a la reputación profesional del demandante, más los gastos, costas del proceso, y los honorarios de abogados, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho y equidad proceden”.

“El demandado Rubén Sánchez le alteró la paz, con gritos y gestos corporales, luego de que el demandante se negara a identificarle al demandado, una alegada víctima de violencia doméstica, cuando el demandado le mostró al demandante, durante la transmisión, su teléfono móvil que mostraba la foto de la fémina con su nombre”, lee la demanda, que fue radicada en ese momento.

El documento establecía que Sánchez insistía en que el demandante confirmara la identidad, a lo que este nunca accedió, “por entender que lo que solicitaba el demandado, mientras le mostraba la foto con nombre de una fémina, era ilegal, antiético, e inmoral”.

Sánchez le gritaba, durante la transmisión, “váyase de mi programa”, “váyase ahora” y “te vas de aquí”.

Según la demanda, esta acción violenta el derecho a la confidencialidad de la fémina en un trámite legal.