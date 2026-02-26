Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rauw Alejandro y Jhayco aseguran que no quieren pelear con Cazzu

Los cantantes puertorriqueños insisten en que nunca tuvieron intención de afectar la cantante argentina con el tema “Rosita”

26 de febrero de 2026 - 11:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los exponentes urbanos Jhayco y Rauw Alejandro. (Archivo)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Los exponentes urbanos puertorriqueños Rauw Alejandro y Jhayco se pronunciaron sobre la polémica que ha generado su tema en colaboración “Rosita”, donde también participó Tainy como productor y Bad Bunny como compositor.

A través de sus respectivas cuentas en X, los artistas coincidieron en que no quieren pelear con Cazzu, a quien afirmaron que no tenían intención de molestar y le desearon éxitos en su carrera. Además, ambos entienden que como figuras públicas están expuestos a controversias.

Por su lado, Jhayco escribió: “En ningún momento existe o existió la intención de menospreciar o hacer sentir a alguien aludido por una situación personal pasada ya que todos los aquí involucrados somos figuras públicas (artistas) que estamos expuestos a los medios y al qué dirán”.

“Rauw y yo acabamos una guerra sin sentido por años y ya en esta etapa de madurez entendimos que la mejor manera de retribuirle al público el tiempo perdido es juntándonos para darles lo que quieren escuchar que es buena música. Ya yo no estoy para bochinches ni tengo la necesidad de controversias o batallas sin sentidos porque reconozco y sé lo que aporto a la industria como creador y creativo”, continuó.

Mientras que Rauw recordó la amistad que tenía con la rapera argentina.

En ningún momento he hablado mal, de Cazzu. La considero una amiga; aunque no tengamos cercanía desde hace años, solo tengo recuerdos bonitos con ella y con su gente. Y le deseo lo mejor en su carrera, hoy y siempre”, señaló el exponente.

“No la escribí yo y, dentro del contexto del tema, cuando la escuché no la leí como una falta de respeto a nadie. Entiendo que cada quien lo puede interpretar distinto, y si a alguien le incomodó, se respeta”, añadió.

“A los medios y a (algunos fandoms): No saquen esto de contexto tratando de crear un conflicto entre personas. Estamos empezando el año, sé que quieren acción, pero aquí no hay pelea, no hay mala vibra. Hay música, hay trabajo y hay unión”, concluyó.

Este miércoles, la cantante confirmó su disgusto con el tema en el que, según ella, aplauden e intentan reinvindicar el comportamiento del padre de su hija con la frase: “Yo me dejo y me caso contigo a lo Christian Nodal”.

Más tarde, Nodal respondió acusando a su expareja de “dramática” y utilizar la situación para vender su gira.

Rauw AlejandroJhaycoCazzu
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
