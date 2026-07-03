Reaparece Luis Miguel para filmación de un anuncio
El cantante llegó a la Ciudad de México de forma discreta junto a su pareja Paloma Cuevas
3 de julio de 2026 - 10:50 AM
3 de julio de 2026 - 10:50 AM
El cantante Luis Miguel regresó a México durante las últimas semanas tras desmentirse las informaciones que aseguraban que se había sometido a una cirugía cardíaca en Nueva York.
El propósito principal de su visita al país fue la filmación de un proyecto comercial. La llegada del artista se manejó bajo un estricto perfil bajo, desestimando de forma directa los reportes previos sobre su estado de salud.
De acuerdo con las declaraciones del reportero Ernesto Buitrón a través de su canal de difusión, el intérprete arribó al territorio mexicano acompañado únicamente por su pareja, Paloma Cuevas, y un integrante de su equipo de seguridad.
Las medidas para salvaguardar su privacidad fueron rigurosas, buscando evitar cualquier tipo de exposición ante los medios de comunicación o el público general.
Durante su estancia, el equipo del cantante gestionó su alojamiento por dos noches en un complejo hotelero de alta gama ubicado en el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.
Los reportes indican que Cuevas permaneció junto al artista de manera continua, incluyendo las jornadas de filmación de la campaña publicitaria que motivó el viaje.
Esta reaparición ocurre en el marco de las aclaraciones de la prensa mexicana que catalogaron como falsas las versiones sobre la supuesta intervención quirúrgica del intérprete.
De forma paralela, a su agenda publicitaria, el panorama profesional del cantante registró un avance en plataformas de streaming.
Su canción "Ahora te puedes marchar" superó la cifra de mil millones de reproducciones en Spotify, lo que otorgó a Luis Miguel el ingreso oficial al listado conocido como el Billions Club de dicha plataforma musical.
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