Feriados
13 de septiembre de 2025
86°lluvia moderada
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rubén Sánchez insinúa su pronto regreso a la radio: “¿Me extrañaban?"

El comunicador sugirió que su regreso se dará en su espacio habitual de la emisora, aunque no ofreció una fecha específica

13 de septiembre de 2025 - 12:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rubén Sánchez ha pasado la mayor parte de su carrera como comentarista en WKAQ. (david.villafane@gfrmedia.com)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

El periodista y presentador Rubén Sánchez anunció este sábado que, supuestamente, regresará próximamente a su programa en la emisora WKAQ 580 AM, tras casi dos semanas fuera del espacio radial.

A través de un breve video publicado en sus redes sociales, Sánchez aludió a que estará nuevamente al aire en el lugar donde ha desarrollado gran parte de su carrera.

¿Me extrañaban? Sí, yo también los extrañaba a ustedes”, expresó al inicio del mensaje.

El comunicador sugirió que su regreso se dará en su espacio habitual de la emisora, aunque no ofreció una fecha específica.

“Ya pronto me volverán a escuchar, como usualmente me escuchan, donde usualmente me escuchan y me ven, porque ahora la comunicación y la tecnología permite que me escuchen diariamente y me vean también”, señaló.

Sánchez ha estado ausente de sus programas en WKAQ durante varias semanas, luego de un incidente en el que irrumpió en la cabina del estudio para insultar al abogado y comentarista Leo Aldridge. Su ausencia prolongada generó especulación sobre su futuro en los medios, aunque los dirigentes de la emisora nunca confirmaron si se trataba de una suspensión formal, o alguna otra medida disciplinaria, a pesar de varios intentos de este medio por obtener comentario de su parte. Durante su ausencia, la estación mantuvo el espacio con transmisiones a cargo de colaboradores invitados.

En el video, el periodista reiteró que ofrecerá más información en los próximos días, sin entrar en detalles sobre los motivos de su salida o las condiciones de su regreso.

De eso hablamos luego”, se limitó a expresar en el breve video.

Con varias décadas al frente de espacios radiales y televisivos, Sánchez ha dedicado una gran parte de su carrera al comentario noticioso y político en Puerto Rico. En tiempos recientes, sin embargo, Sánchez ha sido criticado por su forma agresiva e irreverente hacia muchos entrevistados, elementos que han formado parte de su estilo por la mayor parte de su tiempo en los medios de comunicación.

Rubén Sánchez
ACERCA DEL AUTOR
Víctor Ramos Rosado
Víctor Ramos RosadoArrow Icon
Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
