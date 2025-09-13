Rubén Sánchez insinúa su pronto regreso a la radio: “¿Me extrañaban?"

El periodista y presentador Rubén Sánchez anunció este sábado que, supuestamente, regresará próximamente a su programa en la emisora WKAQ 580 AM, tras casi dos semanas fuera del espacio radial.

A través de un breve video publicado en sus redes sociales, Sánchez aludió a que estará nuevamente al aire en el lugar donde ha desarrollado gran parte de su carrera.

“¿Me extrañaban? Sí, yo también los extrañaba a ustedes”, expresó al inicio del mensaje.

El comunicador sugirió que su regreso se dará en su espacio habitual de la emisora, aunque no ofreció una fecha específica.

“Ya pronto me volverán a escuchar, como usualmente me escuchan, donde usualmente me escuchan y me ven, porque ahora la comunicación y la tecnología permite que me escuchen diariamente y me vean también”, señaló.

Sánchez ha estado ausente de sus programas en WKAQ durante varias semanas, luego de un incidente en el que irrumpió en la cabina del estudio para insultar al abogado y comentarista Leo Aldridge. Su ausencia prolongada generó especulación sobre su futuro en los medios, aunque los dirigentes de la emisora nunca confirmaron si se trataba de una suspensión formal, o alguna otra medida disciplinaria, a pesar de varios intentos de este medio por obtener comentario de su parte. Durante su ausencia, la estación mantuvo el espacio con transmisiones a cargo de colaboradores invitados.

En el video, el periodista reiteró que ofrecerá más información en los próximos días, sin entrar en detalles sobre los motivos de su salida o las condiciones de su regreso.

“De eso hablamos luego”, se limitó a expresar en el breve video.