Rubén Sánchez a punto de cumplir una semana fuera de WKAQ: Luis Pabón Roca reacciona a la controversia

El presentador radial Rubén Sánchez cumplirá mañana, viernes, una semana laboral ausente de la cabina radial de WKAQ 580 AM, si este no se presenta luego del bochornoso incidente que protagonizó el pasado viernes, 29 de agosto, cuando insultó en medio de una transmisión en vivo al licenciado Leo Aldridge y llamarlo “pend***“.

La emisora radial, al parecer y sin comunicarlo de forma pública a sus radioescuchas, tomó la decisión de que Sánchez no asista a los programas “Temprano en la mañana” y “La entrevista de frente”, puesto que hoy, jueves, por cuarto día consecutivo, el locutor fue reemplazado nuevamente por el periodista Eliezer Ramos.

Ramos ocupa los espacios radiales de la mañana, junto al personal de la emisora.

Este medio ha intentado comunicarse con el gerente de contenido de la emisora, Joel Lago, durante esta semana, pero los intentos han sido infructuosos. El pasado, lunes, 1 de septiembre, Lago le comunicó a El Nuevo Día en entrevista telefónica que la ausencia de Sánchez respondía al feriado, por ser el Día del Trabajo. Sin embargo la ausencia del locutor ha sido prolongada.

Ese día, Lago aseguró a este medio que estaban “trabajando en la situación”.

El Nuevo Día también procuró comunicarse con Sánchez, pero el locutor no ha respondido a las llamadas ni mensajes.

La gerencia de WKAQ 580 AM no ha comunicado, hasta la fecha, de forma pública qué acciones tomará con relación al futuro de Sánchez.

Mientras tanto, el miércoles, el analista político Luis Pabón Roca regresó al programa de “WKAQ Analiza” y agradeció a Aldridge por haberlo sustituido durante su período de ausencia por vacaciones.

En medio de la transmisión, Pabón Roca aludió de forma implícita al incidente al expresar: “Gracias a Leo por haberme sustituido, particularmente a Leo que tiene que soportar las estupideces que pasan en esta estación”.

El incidente en vivo

El viernes, 29 de agosto, Sánchez irrumpió en la cabina radial durante el programa “WKAQ Analiza”, moderado por Carlos Díaz Olivo y Luis Pabón Roca, donde Aldridge era invitado y le advirtió en tono desafiante: “No te metas conmigo, pend***”. En cabina, solo estaban los abogados Díaz Olivo y Aldridge.

Según se desprende de la transmisión, Sánchez le profirió el improperio en dos ocasiones a Aldridge, sin revelar la situación por la que lo insultó al aire. Tras el incidente, el programa se fue de inmediato a una pausa comercial.

Al regresar, el gerente de contenido de la emisora intervino para disculparse públicamente y asegurar que la estación tomaría “cartas en el asunto para que estas situaciones no surjan al aire una vez más”.

“Las expresiones que se pudieron escuchar minutos, segundos antes de ir a la pausa anterior de parte de nuestro talento Rubén Sánchez, no representan la posición de esta estación. Son bochornosas. A nombre de esta estación y de todo el equipo de trabajo de WKAQ 580 le pido disculpas a la audiencia, por eso que escucharon. No debería ocurrir. Aquí somos todos una familia donde la profesionalidad todos los días es lo que rige el norte de esta estación”, afirmó Lago el pasado viernes.

Hasta el momento, las declaraciones de Lago son las únicas realizadas por la gerencia de la emisora a la audiencia radial. El veterano presentador radial tampoco se ha expresado sobre el particular.

En el caso del licenciado Aldridge, este se retiró el pasado viernes del espacio radial, no sin antes expresar que la controversia supuestamente emanó de un caso judicial en que el abogado representa a una parte.

“Él (Rubén) tiene una relación de familia o de amistad con la otra parte. Yo estoy haciendo una gestión profesional. Parece que no puede separar una cosa de la otra. Él no está involucrado en el asunto. Pero decidió dirigirse a mí diciéndome pend*** al aire”, explicó el abogado.