Por segundo día: Rubén Sánchez vuelve a ausentarse a WKAQ

El presentador radial Rubén Sánchez estuvo por segundo día fuera de la cabina radial de WKAQ 580 AM, luego del bochornoso incidente que protagonizó el pasado viernes, 29 de agosto, al insultar en medio de una transmisión en vivo al licenciado Leo Aldridge y llamarlo “pend***“.

Ayer, lunes, feriado por el Día del Trabajo, Sánchez no hizo los programas “Temprano en la mañana” y “La entrevista de frente” de la emisora. En su lugar estuvo el periodista Eliezer Ramos, quien hoy, martes, volvió a sustituirlo en la cabina radial. Ramos lleva dos días moderando los espacios radiales.

El gerente de contenido de la emisora, Joel Lago, comunicó ayer a El Nuevo Día que la razón por la que Sánchez no estuvo en la emisora fue por ser feriado. Sin embargo, hoy tampoco estuvo, a pesar de ser un día regular de trabajo.

“Él (Rubén) había pedido el día, ya que es feriado”, señaló, ayer, Lago, sin abundar sobre qué determinación tomará la gerencia sobre el futuro de Sánchez en la emisora radial.

La gerencia de WKAQ 580 AM no ha comunicado de forma pública qué acciones tomará con relación a Sánchez, protagonista del acto violento e irrespetuoso que va en contra de la responsabilidad de un comunicador frente a micrófono. Lago aseguró, ayer, que “estamos trabajando con la situación y no hay más declaraciones más allá de las que hicimos”.

Este medio intentó comunicarse con Lago durante la mañana de hoy, pero los intentos han sido infructuosos.

El viernes, 29 de agosto, Sánchez irrumpió en la cabina radial durante el programa “WKAQ Analiza”, moderado por Carlos Díaz Olivo y Luis Pabón Roca, donde Aldridge era invitado y le advirtió en tono desafiante: “No te metas conmigo, pend***”. En cabina solo estaban los abogados Díaz Olivo y Aldridge.

Según se desprende de la transmisión, Sánchez le profirió el improperio en dos ocasiones a Aldridge, sin revelar la situación por la que lo insultó al aire. Tras el incidente, el programa se fue de inmediato a una pausa comercial.

Al regresar, el gerente de contenido de la emisora, intervino para disculparse públicamente y asegurar que la estación tomaría “cartas en el asunto para que estas situaciones no surjan al aire una vez más”.

“Las expresiones que se pudieron escuchar minutos, segundos antes de ir a la pausa anterior de parte de nuestro talento Rubén Sánchez, no representan la posición de esta estación. Son bochornosas. A nombre de esta estación y de todo el equipo de trabajo de WKAQ 580 le pido disculpas a la audiencia, por eso que escucharon. No debería ocurrir. Aquí somos todos una familia donde la profesionalidad todos los días es lo que rige el norte de esta estación”, afirmó Lago el pasado viernes.

Hasta el momento, las declaraciones de Lago son las únicas realizadas por la gerencia de la emisora a la audiencia radial. El veterano presentador radial tampoco se ha expresado sobre el incidente.

Se desconoce si la gerencia de WKAQ sancionó a Sánchez y este permanecería un tiempo fuera de la emisora radial.

Controversias previas de Sánchez en radio

No es la primera vez que el locutor radial protagoniza un incidente en medio de una transmisión.

En abril de 2024, durante el debate de candidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático, (PPD) Sánchez rompió las reglas del mismo al interrumpir en distintas instancias a los candidatos Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza; intentó alterar el orden de los turnos de las preguntas y no esperaba su momento para hablar. Otras dos periodistas, incluyendo a Katiria Soto, formaron parte del panel que hacía las preguntas, mientras que Normando Valentín intentó mantener el orden en su rol de moderador.

Luego del encuentro en cámara, el presentador protagonizó otra situación en el que emitió epítetos en contra de Idalia Colón, quien era la directora de campaña de Zaragoza.

Sánchez contó –con insultos– qué fue lo que a su juicio pasó en esos momentos. “Hay tres estúpidos allí, que es una señora que me trató de regañar delante de la gente y yo la mandé para donde se merecía, pero fue fuera del aire, lo hubiese hecho en el aire también, es una tal Idalia, yo no sé ni quién es, pues esa señora irrespetuosa, irresponsable, cafre, me trató… a esta edad a mí, regañarme delante de la gente. Una doña ahí, pues yo la mandé para donde se merecía, la volvería a mandar cincuenta veces más”.

“Entonces una estúpida, que se llama Betsy, que quería que me sacaran de Wapa allí a mí, una idiota, y bendito, he perdido todo el respeto por Charlie Hernández, un tipo que anteriormente tenía mi respeto por como hablaba y se conducía, pero tiró allí un vaso con hielo, se puso patán, cafre, creído”, fue parte de lo que expresó en radio el presentador. Betsy Nazario trabajaba en el equipo de relaciones públicas de Zaragoza.

Posteriormente, en su programa radial, el presentador confirmó que insultó a Colón y se disculpó.

Poco tiempo después, en septiembre, Sánchez estuvo en el centro de otra controversia luego de que el licenciado Humberto Félix Cobo Estrella, candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) por la alcaldía de Carolina, lo demandara tras un incidente suscitado en medio del programa del locutor.

Gierbolini Bonilla solicitó la suma de $2 millones por “concepto de sufrimientos, las angustias mentales, la agresión física y los daños a la reputación profesional del demandante, más los gastos, costas del proceso, y los honorarios de abogados, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho y equidad proceden”.

“El demandado Rubén Sánchez le alteró la paz, con gritos y gestos corporales, luego de que el demandante se negara a identificarle al demandado, una alegada víctima de violencia doméstica, cuando el demandado le mostró al demandante, durante la transmisión, su teléfono móvil que mostraba la foto de la fémina con su nombre”, lee la demanda, que fue radicada en ese momento.

El documento establecía que Sánchez insistía en que el demandante confirmara la identidad, a lo que este nunca accedió, “por entender que lo que solicitaba el demandado, mientras le mostraba la foto con nombre de una fémina, era ilegal, antiético, e inmoral”.

Sánchez le gritaba, durante la transmisión, “váyase de mi programa”, “váyase ahora” y “te vas de aquí”.