6 de noviembre de 2025
Farándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Soraya Sánchez se disculpa con Roberto Sueiro: “Lamentamos profundamente esta situación”

La productora aprovechó para reconocer la aportación y el compromiso del licenciado con el “reality show” de canto

6 de noviembre de 2025 - 3:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Soraya Sánchez asumió la responsabilidad de la situación. (alexis.cedeno)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La productora de “Objetivo Fama”, Soraya Sánchez, se disculpó públicamente esta tarde con el licenciado Roberto Sueiro por la situación que lo dejó fuera de la alfombra azul y de la entrevista del jurado en la gala final del “reality show” el pasado domingo, 2 de noviembre.



“Lamentamos profundamente esta situación. Nuestra intención jamás ha sido lacerar ni perjudicar a ninguno de nuestros talentos”, comenzó la productora a través de declaraciones escritas.

Sánchez, asimismo, reconoció “la aportación indiscutible del licenciado Roberto Sueiro y su compromiso constante durante las pasadas siete ediciones de ‘Objetivo Fama’. Su legado, experiencia, conocimientos y baluarte a lo largo del desarrollo del ‘show’ han sido fundamental para el éxito del ‘reality show’ durante todos estos años”.

“Aprovecho la oportunidad para disculparme públicamente y asumir la responsabilidad de cualquier desavenencia y falta de comunicación entre él y nuestra producción”, agregó.

Las declaraciones de la productora del desaparecido programa “Dando candela” de Telemundo culminó con un dicho de los egresados la edición 2025 de “Objetivo Fama”. “Una vez ‘Objetivo Fama’ siempre ‘Objetivo Fama’”.

Esta mañana, el productor e integrante del panel de jueces compartió un video en su cuenta de Instagram donde cuenta “la verdad” sobre su “ausencia” la noche en que Dionicio Matos fue proclamado ganador. La confesión ha generado reacciones de todo tipo.

“Entiendo que me dejaron fuera de la alfombra azul premeditadamente, no por negligencia. Esa es la razón por la que no pude estar en la gala final y espero que ustedes lo comprendan”, expresó.

Participantes de Objetivo Fama regresan para celebrar la gran gala final de la competencia de canto que se transmite por Telemundo.La gala final se llevó a cabo la noche del domingo, 2 de noviembre desde el Centro de Bellas Artes de Caguas. El gran ganador o ganadora de la temporada se llevará $50,000 y un contrato para una producción discográfica con Duars Entertainment.
1 / 14 | Vibra la emoción en la alfombra azul de la gran final de Objetivo Fama. Participantes de Objetivo Fama regresan para celebrar la gran gala final de la competencia de canto que se transmite por Telemundo. - Suministrada
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
