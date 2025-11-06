Soraya Sánchez se disculpa con Roberto Sueiro: “Lamentamos profundamente esta situación”
La productora aprovechó para reconocer la aportación y el compromiso del licenciado con el “reality show” de canto
6 de noviembre de 2025 - 3:20 PM
La productora de “Objetivo Fama”, Soraya Sánchez, se disculpó públicamente esta tarde con el licenciado Roberto Sueiro por la situación que lo dejó fuera de la alfombra azul y de la entrevista del jurado en la gala final del “reality show” el pasado domingo, 2 de noviembre.
“Lamentamos profundamente esta situación. Nuestra intención jamás ha sido lacerar ni perjudicar a ninguno de nuestros talentos”, comenzó la productora a través de declaraciones escritas.
Sánchez, asimismo, reconoció “la aportación indiscutible del licenciado Roberto Sueiro y su compromiso constante durante las pasadas siete ediciones de ‘Objetivo Fama’. Su legado, experiencia, conocimientos y baluarte a lo largo del desarrollo del ‘show’ han sido fundamental para el éxito del ‘reality show’ durante todos estos años”.
“Aprovecho la oportunidad para disculparme públicamente y asumir la responsabilidad de cualquier desavenencia y falta de comunicación entre él y nuestra producción”, agregó.
Las declaraciones de la productora del desaparecido programa “Dando candela” de Telemundo culminó con un dicho de los egresados la edición 2025 de “Objetivo Fama”. “Una vez ‘Objetivo Fama’ siempre ‘Objetivo Fama’”.
Esta mañana, el productor e integrante del panel de jueces compartió un video en su cuenta de Instagram donde cuenta “la verdad” sobre su “ausencia” la noche en que Dionicio Matos fue proclamado ganador. La confesión ha generado reacciones de todo tipo.
“Entiendo que me dejaron fuera de la alfombra azul premeditadamente, no por negligencia. Esa es la razón por la que no pude estar en la gala final y espero que ustedes lo comprendan”, expresó.
