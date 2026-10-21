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Tyler Perry compra una mansión en Puerto Rico y proyecta filmar en la isla

Según TMZ, su nuva casa tiene 5 habitaciones, 10 baños, sala de cine, cocina, piscina y gimnasio

17 de octubre de 2026 - 4:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tyler Perry attends The Metropolitan Museum of Art's Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the "Superfine: Tailoring Black Style" exhibition on Monday, May 5, 2025, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) (Evan Agostini)
Kimberly Domínguez Medina
Por Kimberly Domínguez Medina
Internado de verano de GFR Media

El productor de entretenimiento estadounidense Tyler Perry adquirió una mansión en Puerto Rico y proyecta establecer una oficina de producción para filmar en la isla, según informó TMZ.

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De acuerdo con la publicación, la propiedad cuenta con 14,475 pies cuadrados de construcción, dentro de una comunidad privada con acceso controlado.

En pies cuadrados confirmó que la mansión le costó $25 millones, al creador de la famosa Madea. La adquirió el 14 de octubre en Dorado Beach Estates. En marzo de 2022 esta propiedad estableció un récord de venta por $40 millones.

Según la escritura inscrita en el Registro de la Propiedad, Tyler realizó la compra mediante la entidad ETPC Dorado, LLC. El líder de la división legal de Tyler Perry Studios, el abogado Brannon Anthony, firmó la resolución corporativa para autorizar a que ETPC Dorado, LLC., realizara la transacción.

La propiedad cuenta con cinco habitaciones, diez baños, una sala de cine, una cocina abierta, piscina y gimnasio.

TMZ informó que Perry tiene planes de abrir una oficina de producción en Puerto Rico y filmar programas en la isla, al tiempo en que mantendría las operaciones en sus estudios en Atlanta y Georgia.

Perry, quien también es cineasta, es reconocido por crear e interpretar al personaje de Madea, protagonista de una popular franquicia de películas y producciones teatrales de comedia.

La adquisición de la propiedad ocurre en un contexto en el que Puerto Rico se ha convertido en un destino de interés para inversionistas y personas de alto perfil, atraídos por los incentivos contributivos establecidos bajo la Ley 60-2019, conocida como el Código de Incentivos de Puerto Rico. Dicho programa, contempla beneficios para individuos que cumplen con los requisitos de residencia y con requisitos para recibir beneficios contributivos sobre ciertos ingresos de inversiones. La aplicación de estos incentivos ha generado debate sobre su impacto en la economía local, los recaudos públicos y el mercado de vivienda en el país.

La posible expansión de sus operaciones a Puerto Rico se sumaría a la presencia de otras figuras del entretenimiento ya han establecido vínculos residenciales con la isla, como los hermanos Logan y Jake Paul.

Fue en septiembre que el actor dio a conocer que se mudaría a Puerto Rico en busca de un lugar más tranquilo y disfrutar más tiempo junto a su hijo.

Tags
Código de IncentivosCine
ACERCA DEL AUTOR
Kimberly Domínguez Medina
Kimberly Domínguez MedinaArrow Icon
Kimberly Domínguez Medina realiza un internado de verano en periodismo en GFR Media, donde trabaja en las secciones de Gastronomía y Entretenimiento de El Nuevo Día. Actualmente, cursa una maestría en Periodismo...
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