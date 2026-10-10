Vicky Carbonell brilla en la final de Miss Grand International pese a quedar fuera del Top 5

La puertorriqueña Vicky Carbonell, representante de la isla en el certamen Miss Grand International, no logró colocarse entre las mejores cinco participantes del evento que se lleva a cabo en la ciudad de Bangkok, en Tailandia.

Esto ocurrió a pesar de que la joven sobresalió en la pasarela en su vestido de noche y en el discurso ‘Stop the War’, una tradición del evento. Anterior a eso, Carbonell fue votada por el público para entrar al Top 11, mientras que fue la ganadora del premio Grand Talent, lo que la posicionó inicialmente entre las mejores 25.

Las cinco mejores candidatas al Miss Grand International fueron Ecuador, escogida por el voto popular, Guatemala, Países Bajos, Vietman y Tanzanía.

En su discurso ‘Stop the War’, la puertorriqueña hizo un paralelismo entre el canto y la paz. “Como cantante, he aprendido que las notas agudas pueden conmovernos, que las notas pueden transmitir profundidad y que el silencio puede expresar lo que a veces las palabras no logran”, indicó. “Por eso, hoy quiero hacer un llamado. No necesitamos más personas que intimiden; necesitamos voces que defiendan a los demás. No necesitamos puños que destruyan; necesitamos manos que levanten a las personas. No necesitamos odio; necesitamos crear armonía. Que nuestras voces sean la melodía que cantamos, no la violencia”. Carbonell recibió una gran ovación del público tras sus palabras.

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De igual manera, Carbonell fue preguntada ‘¿Qué significa la belleza para ti?’. A lo que la boricua contestó: “Para mí, la belleza es el valor que tienes como persona, tu esencia, tu historia. No es solo lo físico, lo físico se desvanece, la belleza externa desaparece, sino que lo que llevas dentro permanece siempre. Siempre trato de ser yo misma dondequiera que vaya. Intento conectar con todas las personas que conozco, porque ahí reside la belleza”.

Con un espectacular escenario lleno de pantallas y luces, así como con elementos dedicados a la cultura tailandesa, incluyendo la música e indumentaria, las participantes comenzaron con la tradicional introducción en la que indicaban su nombre y país. A esto le siguió una coreografía de baile. Miss Grand International 2025, Emma Mary Tiglao, de Filipinas, tuvo una participación especial en le número de apertura.

Además de Puerto Rico, las mejores 11 concursantes que continuaron en el certamen incluyó a las representantes de Tailandia, Venezuela, Países Bajos, Tanzanía, México, Vietnam, Ecuador, Guatemala, Cuba y Costa de Marfil.

Junto con Carbonell, la acompañaron entre las mejores 25 las representantes de Ecuador, ganadora del premio Country’s Power of the Year, Puerto Rico, ganadora del premio Grand Talent, Tanzanía, Bélgica, Estados Unidos, España, Vietnam, Tailandia, Perú, Paraguay, México, Malasia, Nigeria, Países Bajos, Honduras, Costa de Marfil, Costa Rica, China, Chile, Filipinas, Uruguay, Cuba, República Checa, Guatemala y Venezuela.

Durante el inicio de la competencia se anunció a las ganadoras del mejor vestido nacional. Las cuatro ganadores fueron las representantes de Pakistán, Tailandia, Filipinas y Hong Kong.

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Detalles del evento

La edición número 14 de Miss Grand International reunió a 80 candidatas provenientes de distintos países y territorios. Aunque originalmente estaba prevista para celebrarse en India, la organización trasladó todas sus actividades a Bangkok, Tailandia, luego de cancelar la sede inicial por incumplimientos relacionados con los estándares de producción y hospitalidad establecidos contractualmente.

Fundado en 2013 por el empresario y productor tailandés Nawat Itsaragrisil, Miss Grand International se ha consolidado como uno de los concursos de belleza más reconocidos del circuito internacional. Este año, el MGI Hall sirve como escenario de la competencia que busca coronar a la sucesora de la actual reina.

La gala final de Miss Grand International 2026 se desarrolla mediante varias rondas eliminatorias que reducen progresivamente el grupo de candidatas hasta elegir a la ganadora. La primera selección corresponde al Top 25, integrado por 22 concursantes escogidas por el jurado y tres ganadoras de categorías especiales, entre ellas Country’s Power of the Year y Grand Talent; en esta etapa se realiza la competencia en traje de baño. Posteriormente se anuncia el Top 10, compuesto por nueve candidatas seleccionadas por los jueces y una que clasifica directamente mediante la votación del público. Las semifinalistas entonces desfilan en vestido de noche y presentan el tradicional discurso “Stop the War”, una de las pruebas más características del certamen. Finalmente, la competencia se reduce al Top 5, cuyas integrantes enfrentan una ronda decisiva de preguntas y respuestas antes de que se anuncien las posiciones finales y se corone a la nueva reina, en un formato que evalúa no solo la imagen y presencia escénica de las participantes, sino también su capacidad de comunicación, criterio y preparación.

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La gala final de Miss Grand International está diseñada para destacar a las concursantes como las verdaderas protagonistas del espectáculo. El evento combina presentaciones dinámicas, momentos de entretenimiento y la esperada coronación en una producción ágil y emocionante. Entre los segmentos principales figuran el número de apertura, el desfile en traje de baño, las intervenciones de las candidatas, la competencia en traje de gala y el momento en que se anuncia a la nueva reina.

Vicky Carbonell

La representante de Puerto Rico, Vicky Carbonell Carbonell llegó a la noche decisiva luego de una participación que la convirtió en una de las candidatas más comentadas por los seguidores del certamen. La cantante, creadora de contenido y exintegrante de “Objetivo Fama” supo aprovechar cada etapa de la competencia para proyectar una imagen auténtica y segura.

¡Qué pasarela! Puerto Rico vibra en la preliminar de Miss Grand International Desde Tailandia, la cantante Vicky Carbonell pisó con fuerza y brilló en busca de la corona del certamen de belleza internacional.

Uno de los momentos que más conversación generó durante la concentración ocurrió cuando sorprendió con un cambio radical de imagen al despedirse de su característica cabellera rizada y optar por un estilo más corto. La transformación estuvo acompañada por un mensaje en sus redes sociales en el que reflexionó sobre el crecimiento personal y la evolución que ha experimentado durante su participación.

“Hay magia en el proceso de convertirte en quien estás destinada a ser y poder abrazar cada versión de ti misma”, expresó entonces la representante puertorriqueña al compartir fotografías de su nuevo “look”. La boricua también logró destacar en varias de las actividades previas a la final. Entre ellas figuró su clasificación al Top 7 de la competencia de talento, donde pudo sacar provecho de su experiencia como cantante. Asimismo, recibió comentarios positivos por su desempeño en las distintas evaluaciones realizadas durante la concentración.

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La participación de Carbonell en Miss Grand International representa además un capítulo poco común dentro de los certámenes de belleza. Hasta este año, la joven no contaba con experiencia previa en concursos. Su incursión comenzó en Miss Universe Puerto Rico como candidata de Toa Baja, donde aseguró que uno de sus principales objetivos era aprender y crecer personal y profesionalmente. “Nunca había modelado hasta ahora y la experiencia ha sido maravillosa”, comentó durante sus primeras entrevistas relacionadas con aquella competencia local.