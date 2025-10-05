Opinión
5 de octubre de 2025
Yailin “La Más Viral” sufre accidente en su McLaren

La reguetonera dominicana informó que se encuentra en recuperación

5 de octubre de 2025 - 6:20 PM

La cantante dominicana Yailin “La Más Viral”. (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La exponente urbana Yailin “La Más Viral” confirmó que sufrió un accidente automovilístico esta madrugada.

Después de los rumores en redes sociales donde usuarios afirmaban que la intérprete de “Me encantas” había chocado su vehículo McLaren azul tras salir de la discoteca The World en Santo Domingo, la cantante abordó el tema en su canal de difusión en Instagram.

“Después de chocar dos veces contra la pared, quedé mal de la espalda y de la cabezapero Dios me dio otra oportunidad de vida, y eso es lo que más agradezco“, escribió a través de su cuenta, donde constantemente se mantiene conectada con sus más de 12 millones de seguidores.

Asimismo, informó que se encuentra en recuperación “para volver a estar con ustedes”.

Señaló que el impacto provocó que casi saliera por la ventanilla del lado del conductor, pero Dios y su acompañante lograron evitarlo.

“Casi salgo por la ventana del chofer pero gracias a Dios y Gumeza que me pudo jalar no salí por la ventana”, dijo.

Cabe destacar que la reguetonera tenía pautado un concierto en Puerto Rico en el Coca-Cola Music Hall y que estaba programado para el 4 de octubre, pero fue pospuesto para el 14 de noviembre.

Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
¿Quiénes somos?

