A 30 años del lanzamiento de Pokémon: fanáticos siguen intentando atraparlos a todos

La vida de Benson Lu gira en torno a Pokémon.

Este joven de 26 años ha jugado al juego para móviles Pokémon Go todos los días durante una década, ve la serie de animación todas las semanas, acude a la tienda local de cartas de su barrio de Los Ángeles para jugar al juego de cartas coleccionables de la marca todas las semanas y tiene la friolera de una colección de cartas valorada en más de 70,000 dólares.

“No recuerdo cuándo fue el último día que no pensé en Pokémon para nada”, dijo.

En los 30 años transcurridos desde que Pokémon debutó en Japón con el lanzamiento en 1996 de Pokémon Rojo y Pokémon Verde para Nintendo Game Boy, la franquicia ha conquistado el mundo con sus series de animación, juegos para móviles y sus codiciadas cartas coleccionables. Su popularidad continúa entre los aficionados de todas las edades.

Pokémon ofrece una clase magistral de diseño de personajes, lo que ha contribuido a su perdurabilidad, afirma Heather Cole, profesora adjunta de diseño de juegos y medios interactivos en la Universidad de Virginia Occidental.

“Creo que su longevidad tiene que ver con los personajes y la construcción del mundo que hace con ellos”, afirma.

Un bien valioso

No es solo la ternura lo que hace que la gente clame por productos, sobre todo cromos. Hoy en día, algunas son tan codiciadas que la estrella de las redes sociales Logan Paul vendió una por la cifra récord de 16.5 millones de dólares. En el sur de California, el fervor por las tarjetas Pokémon ha provocado en los últimos meses una serie de robos en tiendas de tarjetas coleccionables que han supuesto pérdidas de cientos de miles de dólares e incluso el atraco a algunos coleccionistas a punta de pistola.

Adam Corn, propietario del negocio de cartas Overdose Gaming Inc, dice que el año pasado pudo comprarse una casa con sus cartas de Pokémon.

“Pokémon casi siempre se revaloriza con el tiempo”, afirma Corn. “En mi opinión, es un buen lugar para invertir el dinero, mejor que muchos otros activos”.

Empresas como Beckett Grading Services y Professional Sports Authenticator autentifican y califican la calidad de las cartas Pokémon en una escala del 1 al 10, en la que 10 significa que están en perfecto estado y alcanzan los precios más altos. Paul compró la tarjeta PSA Grado 10 Pikachu Ilustrador unos meses antes por 5.3 millones de dólares y la llevó colgada del cuello en unos vídeos. En ella aparece un Pikachu sosteniendo un bolígrafo y una pluma barredora.

El pasado martes, unos ladrones robaron más de 80.000 dólares en tarjetas Pokémon de Do-We Collectibles, en Anaheim, la segunda vez que la tienda es objeto de un robo. Otras tiendas de Los Ángeles y Nueva York también han sido atacadas por ladrones de Pokémon.

Duy Pham, propietario de la tienda de Anaheim, dijo que el incentivo económico que supone el intercambio de cromos para ladrones y revendedores significa que “la afición nunca volverá a ser la misma”.

“Es más duro para los coleccionistas y los jugadores”, dijo Pham. “Para nosotros es difícil conseguir algo”.

Los coleccionistas pueden pagar el precio de venta al público de una baraja normal de cartas Pokémon aleatorias, unos 5 dólares por 10 cartas, o comprar la carta concreta que quieran de segunda mano a un precio más alto. Aiden Zeng se gastó 1,000 dólares en paquetes de cartas que solo valían 60 dólares en el mercado de reventa, explica.

Zeng, de 17 años, cuenta que su afición comenzó en la escuela primaria, cuando se obsesionó con las guías de personajes. Con el tiempo, empezó a intentar coleccionar todos y cada uno de los tipos de cartas disponibles de su favorito, Black Kyurem.

“Memoricé los movimientos específicos de cada Pokémon, de qué región proceden y algunas de sus tradiciones”, explica Zeng.

Resurgimiento de la popularidad

Incluso más allá de los coleccionistas aficionados, Zeng dice que ha visto un resurgimiento de la popularidad de Pokémon en su instituto de Toronto, donde algunos estudiantes decoran sus fundas de teléfono con tarjetas con ilustraciones especiales o un brillo holográfico.

El creador de Pokémon, Satoshi Tajiri, ha declarado que disfrutaba capturando insectos y otras criaturas pequeñas en los campos y bosques de las afueras del suburbio de Tokio donde vivía de niño. Esas criaturas le inspiraron para crear los coloridos y fantásticos Pokémon, de los que hoy existen miles de especies.

Aunque su afición es lucrativa, Lu afirma que el atractivo para él sigue siendo la nostalgia por los personajes con los que creció y la comunidad que ha formado en torno a Pokémon. Prefiere no vender sus cartas sueltas porque le preocupa no poder volver a encontrarlas.