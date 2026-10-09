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Bad Bunny y Luis Fonsi lideran la lista Hot Latin Songs de Billboard en su 40 aniversario

¿Qué canción ocupa el tope del listado? Aquí te decimos.

9 de octubre de 2026 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Luis Fonsi y Daddy Yankee, intérpretes de "Despacito". (ELNUEVODIA.COM)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los cantantes puertorriqueños Bad Bunny y Luis Fonsi encabezan con cinco temas la lista “Greatest Of All Time Hot Latin Songs” (Canciones Más Grandes de Todos los Tiempos en Hot Latin Songs) de Billboard, ranking publicado por la revista especializada en conmemoración por los 40 años de ese listado.

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De las cinco canciones, Bad Bunny ostenta tres: “DTMF”, “DÁKITI” junto a Jhay Cortez, y “Me Porto Bonito” con Chencho Corleone, según detalló Billboard en su página web.

Fonsi, por su parte, cuenta con dos temas, uno de los cuales, “Despacito” junto a Daddy Yankee y Justin Bieber, ocupa la primera posición de la lista. La otra canción es “No me doy por vencido”.

La lista de diez canciones las completan “Propuesta Indecente” de Romeo Santos, “A Puro Dolor” de Son by Four, “Si Tú Supieras” de Alejandro Fernández, “RITMO (Bad Boys for Life)” de Black Eyed Peas y J Balvin, y “El Perdón” de Nicky Jam y Enrique Iglesias.

Sobre “Despacito”, Billboard destacó que “alcanzó las cimas históricas de las listas de éxitos de una manera inesperada”.

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“Lanzado en enero de 2017 por Luis Fonsi y Daddy Yankee, este éxito mundial continúa siendo el número uno en la lista Greatest of All Time Hot Latin Songs”, señaló.

El tema permaneció un récord de 56 semanas en el número uno de la lista semanal desde febrero de ese año -en su tercera semana en el ránking- hasta agosto de 2018, en una estancia total de 110 semanas.

En cuanto a Bad Bunny, que además se sitúa en el primer lugar de la lista Greatest of All Time Hot Latin Songs Artists (Artistas Más Grandes de Todos los Tiempos en Hot Latin Songs), Billboard indicó que esta posición refleja “una carrera llena de hitos”.

Bad Bunny nació el 10 de marzo de 1994. El artista celebra sus 32 años. Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019.Benito Anonio es la primera línea de un cantante puertorriqueño para la marca española.
1 / 44 | Los logros históricos de Bad Bunny. Bad Bunny nació el 10 de marzo de 1994. El artista celebra sus 32 años. - Suministrada

Con un récord sin precedentes de 191 entradas -desde su primera canción, “Tú No Vive Así”, con Mambo Kingz, DJ Luian y Arcángel (2016)-, Bad Bunny ha reescrito varios récords en la lista semanal, cuya fórmula mide las reproducciones en streaming, la difusión en la radio y las ventas de las canciones.

Los resúmenes de Billboard de las mejores canciones latinas de todos los tiempos y los artistas de las mejores canciones latinas se basan en el desempeño semanal en la lista Hot Latin Songs desde su inicio el 4 de octubre de 1986 hasta el 26 de septiembre de 2026.

Billboard explicó que las canciones se clasifican según un sistema de puntos inverso, donde las semanas en el número 1 obtienen el mayor valor y las semanas en posiciones inferiores obtienen proporcionalmente menos.

Debido a los cambios en la metodología de la lista a lo largo de los años, las épocas se ponderan de manera diferente para tener en cuenta las tasas de rotación de la lista durante los distintos períodos.

Los artistas se clasifican según una fórmula que combina el desempeño, como se describió anteriormente, de todas sus entradas en la lista Hot Latin Songs.

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Bad BunnyLuis FonsiBillboard
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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