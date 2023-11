La cantante estadounidense Mariah Carey es reconocida por su gran talento musical, pues con sus canciones, ha puesto a cantar a más de uno, tanto así que tiene un Guinness World Record por su rango vocal, su técnica para cambiar de notas y por su voz triple.

Dentro de sus sencillos más conocidos se encuentran: “Obssesed”, “We belong Together”, “El amor que soñé”, “I want to know what love is” y por supuesto una de las letras más famosas, “All I Want For Christmas Is You”, que suele escucharse en las épocas decembrinas.

Tanta es su popularidad que cada vez que se acerca la Navidad los internautas realizan diversos memes con esa canción para resaltar la emoción que algunos sienten al llegar esta fecha. Incluso, al buscar el nombre de su sencillo en Google, aparecen copos de nieve.

¿Cuánto gana Mariah Carey por su canción?

Según The Economist, la artista obtiene alrededor de $2.5 millones en regalías cada año por su canción, mientras que The New York Post estima que esa cifra es de aproximadamente $3 millones.

PUBLICIDAD

El video de su sencillo cuenta con más de 700 millones de vistas desde que fue subido a YouTube el 24 de noviembre del 2009, por esto se estima que en algunos años llegue a los mil millones de visualizaciones.

Cabe recordar que “All I Want For Christmas Is You” se lanzó por primera vez el 29 de octubre 1994, en el cuarto álbum de estudio de la artista llamado “Merry Christmas”, pero no fue sino hasta 2017 que esta logró la fama mundial, según Primicias.