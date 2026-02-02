Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El dalái lama hace historia al ganar su primer Grammy a mejor audiolibro

El nombre del proyecto es ‘Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama’

2 de febrero de 2026 - 11:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Su nominación seguía los pasos del artista musical Lama Tashi, quien en 2006, con su candidatura por ‘Tibetan Master Chants’, se convirtió en el primer monje tibetano en recibir una nominación a los premios más prestigiosos de la música. (Ashwini Bhatia)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El dalái lama, líder espiritual del budismo tibetano, se alzó este domingo con su primer Grammy en la categoría a mejor audiolibro por su proyecto ‘Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama’ (Meditaciones: Reflexiones de Su Santidad el dalái lama).

Tenzin Gyatso, de 90 años, marca así un hito al convertirse el primer dalái lama en ganar el galardón de la Academia Nacional de Grabación de Estados Unidos.

La máxima autoridad espiritual de esta religión se medía por este premio, que se otorgó durante la pregala de los Grammy, con ‘Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story’, de Kathy Garver; ‘Into The Uncut Grass’, de Trevor Noah; ‘Lovely One: A Memoir Ketanji’, de Brown Jackson, y ‘You Know It’s True: The Real Story Of Milli Vanilli’, de Fab Morvan.

Su nominación seguía los pasos del artista musical Lama Tashi, quien en 2006, con su candidatura por ‘Tibetan Master Chants’, se convirtió en el primer monje tibetano en recibir una nominación a los premios más prestigiosos de la música.

A sus nueve décadas, el dalái lama sigue viviendo en la ciudad de Dharamshala, en el norte de la India, tras más de 65 años en el exilio por el control del Tíbet por parte de China.

El líder de la escuela Gelug del budismo tibetano fue proclamado en 1940, con cinco años de edad, como encarnación del decimotercer lama y en 1989 ganó el Premio Nobel de la Paz.

