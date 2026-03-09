Opinión
Entretenimiento
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Funeral de Willie Colón será este lunes en Nueva York

Se celebrará una misa en honor al músico, cantante y arreglista de salsa que falleció a sus 75 años

9 de marzo de 2026 - 7:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Willie Colón falleció el sábado 21 de febrero de 2026. (AP Photo/Andres Leighton, File) (Andres Leighton)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK - Familiares, amigos y admiradores se reunirán el lunes por la mañana en Nueva York para rendir homenaje a Willie Colón, el arquitecto de la música salsa urbana y activista social nominado a los Grammy que falleció el mes pasado a los 75 años.

RELACIONADAS

Se celebrará una misa funeral pública en la catedral de San Patricio, en el centro de Manhattan, tras un fin de semana de visitas privadas y públicas. Su entierro será privado.

El trombonista, compositor, arreglista y cantante falleció el 21 de febrero. La causa no se hizo pública. Su familia dijo en las redes sociales que había fallecido en paz rodeado de familiares en un hospital del condado de Westchester, al norte de Nueva York.

“Aunque lloramos su ausencia, también nos alegramos del regalo eterno de su música y de los recuerdos que perdurarán para siempre”, declaró su familia en un comunicado.

Nacido en el barrio neoyorquino del Bronx, Colón produjo más de 40 álbumes que vendieron más de 30 millones de copias en todo el mundo y colaboró con una amplia variedad de artistas, entre ellos la Fania All Stars, David Byrne y Celia Cruz.

Fue nominado a 10 Grammy y a un Grammy Latino y era conocido por canciones como “El gran varón”, “Sin poderte hablar”, “Casanova”, “Amor verdad” y “Oh, qué será”.

Su mánager, Carlos Pietro, escribió en las redes sociales que Colón no sólo cambió la salsa, sino que “la expandió, la politizó, la vistió de crónica urbana y la llevó a escenarios donde antes no se había escuchado”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
