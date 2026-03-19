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Glou debuta en el béisbol Doble A con una canción de entrada al bate

El tema fue creado para el pelotero Bernard Peña, miembro de Los Patrulleros de San Sebastián

19 de marzo de 2026 - 5:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El estreno oficial del "walk-up song" se llevará a cabo este viernes, 20 de marzo. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

GMC World Group, LLC y The Innovative People anunciaron la primera colaboración artística de Glorimar Montalvo, mejor conocida como Glou, en el deporte puertorriqueño, un “walk-up song” creado para el pelotero Bernard Peña, miembro de Los Patrulleros de San Sebastián, Liga de Beisbol Superior Doble A. Este proyecto marca la entrada oficial de la artista urbana al ámbito deportivo.

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La colaboración surgió de manera espontánea durante una conversación casual entre la artista y Peña, quien ha ofrecido servicios de seguridad a Glou a través de su compañía Invicto Executive Protection. Lo que comenzó como un comentario en tono de broma terminó convirtiéndose en una propuesta creativa concreta.

“Bernard me dijo bromeando que algún día yo debía hacerle su canción de entrada”, explicó Glou. “Esa chispa se convirtió en una idea real. Quise crear un sonido que lo representara y que acompañara su presencia en el terreno”, añadió.

El “walk-up song”, titulado “Dale, Peña”, fue desarrollado como una pieza artística que combina ritmo, identidad y enfoque. La composición integra elementos del reguetón, con una estructura diseñada para marcar un momento distintivo cuando Peña se acerca al plato.

GMC World Group, LLC y The Innovative People destacaron que este proyecto refleja la expansión estratégica de Glou hacia nuevas plataformas creativas, donde el arte se integra con el rendimiento deportivo y la cultura popular.

El estreno oficial de “Dale, Peña” se llevará a cabo este viernes, 20 de marzo, en el juego de Los Patrulleros de San Sebastián durante la temporada 2026 de la Liga Doble A.

La cantante Lisa M debutó comercialmente en la década de 1990, luego de ser bailarina de Vico C. Lisa M fue la primera en romper estereotipos al convertirse en rapera a finales de 1989, aunque su rostro comenzó a reconocerse en el 1990. En la actualidad es DJ. Chesca es otra de las nuevas cantantes urbanas con presencia en la escena musical. Ha logrado realizar colaboraciones musicales con otros reguetoneros, la más reciente fue con Dalex.
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MúsicaBeisbol Doble A
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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