Glou debuta en el béisbol Doble A con una canción de entrada al bate
El tema fue creado para el pelotero Bernard Peña, miembro de Los Patrulleros de San Sebastián
19 de marzo de 2026 - 5:36 PM
19 de marzo de 2026 - 5:36 PM
GMC World Group, LLC y The Innovative People anunciaron la primera colaboración artística de Glorimar Montalvo, mejor conocida como Glou, en el deporte puertorriqueño, un “walk-up song” creado para el pelotero Bernard Peña, miembro de Los Patrulleros de San Sebastián, Liga de Beisbol Superior Doble A. Este proyecto marca la entrada oficial de la artista urbana al ámbito deportivo.
La colaboración surgió de manera espontánea durante una conversación casual entre la artista y Peña, quien ha ofrecido servicios de seguridad a Glou a través de su compañía Invicto Executive Protection. Lo que comenzó como un comentario en tono de broma terminó convirtiéndose en una propuesta creativa concreta.
“Bernard me dijo bromeando que algún día yo debía hacerle su canción de entrada”, explicó Glou. “Esa chispa se convirtió en una idea real. Quise crear un sonido que lo representara y que acompañara su presencia en el terreno”, añadió.
El “walk-up song”, titulado “Dale, Peña”, fue desarrollado como una pieza artística que combina ritmo, identidad y enfoque. La composición integra elementos del reguetón, con una estructura diseñada para marcar un momento distintivo cuando Peña se acerca al plato.
GMC World Group, LLC y The Innovative People destacaron que este proyecto refleja la expansión estratégica de Glou hacia nuevas plataformas creativas, donde el arte se integra con el rendimiento deportivo y la cultura popular.
El estreno oficial de “Dale, Peña” se llevará a cabo este viernes, 20 de marzo, en el juego de Los Patrulleros de San Sebastián durante la temporada 2026 de la Liga Doble A.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: