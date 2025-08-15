Opinión
15 de agosto de 2025
83°nubes dispersas
EntretenimientoMúsica
Hija de Mary Ann sigue los pasos de su madre en la música

A través de las redes sociales, la exparticipante de “Objetivo fama” expresó que ambas usan su “voz para adorar al Señor”

15 de agosto de 2025 - 7:56 PM

Mary Ann Acevedo fue parte de la tercera temporada de "Objetivo fama". (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Sin duda alguna, Mary Ann Acevedo posee una de las mejores voces que se han escuchado en la historia de “Objetivo fama”. Su participación en la tercera temporada del “reality show” es recordada por interpretaciones como “Héroe”, “Contigo en la distancia” y “Qué ganas de no verte nunca más”.

Desde hace un tiempo, sin embargo, Acevedo anunció su conversión. Ahora, según indicó, vive "guiada por el espíritu santo para mi Padre celestial".

Esta tarde, la cantante acudió a sus redes sociales con una publicación dedicada a su hija mayor, Anna Carolina. Su primogénita, quien ya tiene 15 años, ha seguido sus pasos en la música.

“‘Yo y mi casa serviremos al Señor’. – Josué 24:15 Hoy mi corazón se llena de gratitud al ver a mi hija levantar su voz para adorar al Señor, siguiendo el mismo camino que Él puso en mí. Dios ha sido fiel con mi familia, guiándonos a servirle juntos, y no hay mayor regalo que ver cómo Su amor se hereda de generación en generación", lee el mensaje.

El pasado mes de abril, de igual manera, Acevedo celebró el regreso de la competencia de canto a la pantalla. De hecho, la intérprete fue una de las aliadas de la producción para dar a conocer el proceso de audiciones.

“Mary Ann se atrevió a darlo todo en la 3era temporada y hoy es parte de la historia de ‘Objetivo fama’. Este mayo y junio, tú podrías ser el/la próxima en dejar tu huella. La tarima te espera. Hazlo inolvidable. Tu voz tiene algo que decir. Tu momento llegó. Súbete al escenario y deja tu marca”, expresó la producción en sus plataformas sociales.

A finales de 2008 se anunció que la sexta temporada sería la última. Pero, como dicen, "todo vuelve", y este 2025 el "reality show" se sumará a la oferta de Telemundo con una versión renovada.
Cómo lucen y qué hacen hoy los ganadores de "Objetivo fama".

