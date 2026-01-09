Humberto Ramírez: “Willie Rosario es mi padre musical y mentor”

Los amantes de la música tropical y de jazz latino vivirán una noche mágica el sábado, 24 de enero de 2026, cuando se rinda homenaje a dos de las figuras más importantes de la música puertorriqueña: el maestro Willie Rosario y Catalino “Tite” Curet Alonso. Esto será posible gracias a la puesta en escena de la edición del 2026 del Puerto Rico Jazz Jam en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce, organizada por el trompetista y director musical puertorriqueño Humberto Ramírez.

El Jazz Jam de este año comienza a las 8:00 p.m. con el estreno en vivo de la música del disco “Catalino, canciones de Tite Curet Alonso” que se lanzó en formato digital a finales de agosto de 2025, luego estrenó en formato de CD a finales de octubre del año pasado, y la próxima semana va a estar disponible en LP o vinilo.

Carátula del álbum "Catalino – Canciones de Tite Curet Alonso", de Humberto Ramírez. (Suministrada)

“Esta es una colección de canciones de Tite Curet Alonso que las llevé a jazz, principalmente porque mucha de su música se presta para esas armonías del jazz”, explicó Ramírez durante una concurrida conferencia de prensa realizada en el restaurante Metropol de Hato Rey. “En esta ocasión no tocaré en formato de big band, sino en formato de quinteto al igual que ocurrió cuando grabamos el álbum”.

Este espectáculo coincide con el centenario del natalicio de Curet Alonso, que se celebrará el 12 de febrero de este año. El álbum contiene temas que fueron éxitos en diferentes voces importantes del pentagrama musical. “Papel de Payaso” (Marvin Santiago/Bobby Valentín), “Franqueza Cruel” (Cheo Feliciano), “Marejada Feliz” (Roberto Roena), “Lamento de Concepción” (Roberto Roena), “Don Fulano” (Tito Rodríguez), “Mi Triste Problema” (Cheo Feliciano), y “Pura Novela” (Ray Barreto) conforman esta joya de colección.

Humberto Ramírez, a la derecha, junto al maestro Willie Rosario, sentado. (Suministrada)

Willie Rosario

El gran cierre del espectáculo, a las 9:30 p.m., será “Willie Rosario en el Latin Jazz, un siglo de afinque”, donde participará el maestro Rosario, junto con una serie de músicos que han trabajado con este importante timbalero y director musical de 101 años.

“Llevo tres años tratando de montar este espectáculo, pero por múltiples razones, no es hasta ahora que podré unirme a Willie en el Jazz Jam”, mencionó Ramírez, quien trabajó por cuatro años, entre 1984 y 1988, en la orquesta de Willie Rosario. “Hace unos días visité a Willie y hablamos mucho del pasado y del espectáculo que viene. Él fue el responsable de que no regresara a Los Ángeles a terminar mi maestría, porque comencé a tocar con él. Willie es mi padre musical y le agradezco muchas enseñanzas de cómo llevar el negocio de la música, la enseñanza de cómo comportarse, cómo divertirse, cómo comportarse con los compañeros músicos y el concepto, entre otras”.

Ramírez dejó claro que Rosario grabó un sinnúmero de temas de jazz latino a través de su carrera, muchos de los cuales se escucharán en el espectáculo. Aunque no quiso revelar todas las canciones que se tocarán el 24 de enero, el músico mencionó “Picadillo”, de Tito Puente, así como bossanovas como “Wave”, “No More Blues” y “Meditation”, entre muchos otros.

Humberto Ramírez es trompetista, compositor, arreglista, productor y director musical puertorriqueño. (Ramon "Tonito" Zayas)

Durante la conferencia de prensa, a la que estaba invitado Rosario, pero de la cual no pudo participar por razones personales, también estuvo presente su nieto y timbalero que lo sustituye en su orquesta, Yoaquím Cintrón Rosario. “Mi abuelo está muy emocionado de formar parte de este espectáculo. Él tiene muchos temas de Latin Jazz y creo que es fenomenal que se pueda apreciar esta otra cara del trabajo de mi abuelo, para que vean que, aparte del afinque y el sabor, también tocó Latin Jazz”, concluyó.