“Kpop Demon Hunters” se cuela en los Grammy con cuatro nominaciones

Los Ángeles - El fenómeno de animación de Netflix “KPop Demon Hunters” logró cuatro nominaciones a los Grammy, consolidando la influencia del k-pop en distintos formatos.

La exitosa “Golden”, interpretada por la ficticia banda Huntr/x (EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami), se postula a canción del año, una candidatura que representa la primera vez en la historia que un grupo de k-pop femenino (ficticio o real) recibe una nominación en una de las cuatro categorías principales de los Grammy.

El tema competirá junto a “Abracadabra”, de Lady Gaga y “Luther”, del rapero californiano Kendrick Lamar y SZA; “Manchild”, de Sabrina Carpenter; “Anxiety”, de Doechii; “Windflower”, de Billie Eilish; y “APT.”, de Bruno Mars y Rosé, por alzarse con el gramófono dorado, que se otorgará el próximo 1 de febrero en Los Ángeles.

“Kpop Demon Hunters” también figura en las categorías de mejor interpretación pop de dúo/grupo, mejor canción escrita para medios visuales y mejor grabación remezclada.

Desde su estreno, el pasado 20 de junio, el proyecto dirigido por por Maggie Kang y Chris Appelhans no ha parado de cosechar éxitos en la plataforma de “streaming”, rompiendo récords y consolidando al k-pop como un fenómeno cultural global que va mucho más allá de la música.

La película sobre un grupo femenino de K-pop que persigue demonios míticos se convirtió el pasado agosto en la película más vista de la plataforma de contenidos en línea con 236 millones de visualizaciones, según datos de Netflix.

La canción “Golden” superó los 100 millones de reproducciones semanales en todo el mundo por primera vez, según Billboard.