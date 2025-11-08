Opinión
8 de noviembre de 2025
88°nubes rotas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Kpop Demon Hunters” se cuela en los Grammy con cuatro nominaciones

Competirá en la categoría de canción del año, entre otras

8 de noviembre de 2025 - 12:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La banda creada por Netflix se ha apoderado del K-pop a nivel mundial. (Netflix)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles - El fenómeno de animación de Netflix “KPop Demon Hunters” logró cuatro nominaciones a los Grammy, consolidando la influencia del k-pop en distintos formatos.

La exitosa “Golden”, interpretada por la ficticia banda Huntr/x (EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami), se postula a canción del año, una candidatura que representa la primera vez en la historia que un grupo de k-pop femenino (ficticio o real) recibe una nominación en una de las cuatro categorías principales de los Grammy.

El tema competirá junto a “Abracadabra”, de Lady Gaga y “Luther”, del rapero californiano Kendrick Lamar y SZA; “Manchild”, de Sabrina Carpenter; “Anxiety”, de Doechii; “Windflower”, de Billie Eilish; y “APT.”, de Bruno Mars y Rosé, por alzarse con el gramófono dorado, que se otorgará el próximo 1 de febrero en Los Ángeles.

“Kpop Demon Hunters” también figura en las categorías de mejor interpretación pop de dúo/grupo, mejor canción escrita para medios visuales y mejor grabación remezclada.

Desde su estreno, el pasado 20 de junio, el proyecto dirigido por por Maggie Kang y Chris Appelhans no ha parado de cosechar éxitos en la plataforma de “streaming”, rompiendo récords y consolidando al k-pop como un fenómeno cultural global que va mucho más allá de la música.

La película sobre un grupo femenino de K-pop que persigue demonios míticos se convirtió el pasado agosto en la película más vista de la plataforma de contenidos en línea con 236 millones de visualizaciones, según datos de Netflix.

La canción “Golden” superó los 100 millones de reproducciones semanales en todo el mundo por primera vez, según Billboard.

También el tema principal, interpretado por las protagonistas al final de la película, coronó en la primera semana de agosto la lista Billboard Global 200 con 113.4 millones de reproducciones, un aumento del 15 % respecto a la semana anterior y superando éxitos como “Ordinary” de Alex Warren o “Jump”, de la banda surcoreana de k-pop de BLACKPINK.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
