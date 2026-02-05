La International Chamber Orchestra of Puerto Rico celebra la edición número 11 de su festival anual con conciertos gratuitos

Con una agenda cargada de delicias musicales, la International Chamber Orchestra of Puerto Rico (ICOPR) celebrará la undécima edición de su festival anual “Ecos de mi tierra”. El evento, organizado en colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR), contará con espectáculos musicales que se presentarán por distintos municipios de la isla, libres de costo.

Unos 42 artistas y artistas jóvenes de 10 nacionalidades, incluyendo Puerto Rico, estarán participando en los conciertos que se extienden hasta el 15 de febrero de 2026.

“El deseo continúa siendo llevar la música a los sitios donde no generalmente llega. Y específicamente en estos momentos donde el mundo está tan complicado y la gente no quiere estar junta, tener diez países distintos juntos aquí en Puerto Rico para compartir el lenguaje universal de la música, nos ayuda a encontrar esperanza, donde podamos encontrar un mejor futuro haciendo cosas que sean para la belleza de la humanidad”, expresó Emilio Colón, chelista y director artístico del festival.

El variado repertorio de este año incluye piezas como el Concierto para violonchelo de Camille Saint-Saëns, con Colón como solista; la Obertura Egmont de Ludwig van Beethoven; El Moldava de Bedřich Smetana; la Octava Sinfonía de Antonin Dvořák; el Concierto para violín de Piotr Ilich Tchaikovsky; así como la obra central de esta edición del festival, Ecos de mi tierra, del compositor puertorriqueño Braulio Dueño Colón, entre otras obras musicales.

“El impacto a los músicos ha sido amplio, proveyendo oportunidades de desarrollo mientras están aquí y proveyendo oportunidades para que ellos puedan salir a estudiar con gente que han conocido a través del festival. Muchos de estos músicos que han participado con nosotros por los pasados 10 años, ahora son miembros de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, y primordialmente el gran beneficio es que muchas personas que no tienen acceso conocen la música por primera vez. Y así continuamos impactando poco a poco, específicamente en los lugares que no están acostumbrados a tenerlo”, sostuvo Colón sobre la evolución del festival.

Esta temporada, además, la PUCPR será anfitriona de las clases magistrales gratuitas de ICOPR en el Edificio de Música de la PUCPR el martes, 10 de febrero, a las 5:30 p.m., y de un concierto para niños el miércoles, 11 de febrero, a las 10:00 a.m.

“Para mí lo más importante es que todo el que participe de los conciertos, que salgan con un sentimiento de esperanza, que es la alegría que promete la música”, dijo el director.

Agenda de eventos

Primera semana:

El festival comenzó con un concierto de los ICOPR Chamber Players el sábado 31 de enero en la tarima de Música Pa’ Culebra (Antigua Escuela) en Culebra, con la soprano puertorriqueña Natalia Santaliz y los Steel Breakers, conformados por los estudiantes de Música Pa’ Culebra.

Continuará con la orquesta brindando un concierto el jueves 5 de febrero a las 7:00 p.m. en el VC lounge del histórico Hotel Condado Vanderbilt de San Juan.

Igualmente, el viernes 6 de febrero a las 7:00 p.m., la ICOPR hará una presentación en Universidad Sagrado Corazón en Teatro Emilio S. Belaval.

Continuando con la gira, la orquesta presentará un concierto para la comunidad de Orocovis el sábado 7 de febrero a las 5:00 p.m. en su Parroquia San Juan Bautista.

En el corazón de Ponce, la orquesta compartirá un concierto el domingo 8 de febrero a las 5:00 p.m. en el Teatro Mons. Vicente Murga de la PUCPR.

El repertorio de esta primera semana incluirá el Concierto para violonchelo de Saint-Saëns, la Obertura Egmont de Beethoven, El Moldava de Smetana y Ecos de mi tierra del Braulio Dueño Colón.

Segunda semana:

La ICOPR viajará a Peñuelas para un concierto de música de cámara en la Parroquia San José el jueves 12 de febrero, a las 7:00 p.m., con música de Gliere, Rossini, Rexach, Albeniz, Vivaldi, Holst y más.

El viernes 13 de febrero a las 7:00 p.m., la ICOPR regresa a la majestuosa Catedral Nuestra Señora de la Candelaria de Mayagüez para interpretar el épicamente hermoso Concierto para violín de Tchaikovsky, con el solista Corey Cerovsek, y la impresionante Sinfonía número 8 de Dvořák.

Culminará con la clausura en San Juan el domingo 15 de febrero a las 4:00 p.m. en la Plazoleta del Popular Center en Hato Rey con las mismas piezas de Tchaikovsky y Dvořák.