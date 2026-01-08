Lamb of God llega por primera vez al Coliseo de Puerto Rico

La reconocida banda estadounidense de heavy metal Lamb of God, una de las agrupaciones más influyentes y respetadas del metal contemporáneo, se presentará por primera vez en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en lo que promete ser una noche histórica para los fanáticos del género en la Isla.

Los boletos para el concierto, que se llevará a cabo el 20 de mayo, estarán disponibles a partir de mañana viernes, 9 de enero, exclusivamente a través de Ticketera.com.

Con una trayectoria de más de dos décadas, Lamb of God es considerada como una fuerza dominante dentro de la escena internacional del metal, con múltiples producciones aclamadas por la crítica, álbumes certificados, presentaciones estelares en los principales festivales del mundo y varias nominaciones a los Premios Grammy. Su sonido provocador, líricas contundentes y su potente ejecución en vivo los han posicionado como referentes del New Wave of American Heavy Metal, dejando una huella indeleble en la evolución del género.

“El poder y la relevancia de Lamb of God dentro del metal a nivel global hacen que esta primera presentación en Puerto Rico sea un momento verdaderamente histórico para la Isla. Es un espectáculo que los fanáticos han esperado por años y nos enorgullece poder hacerlo realidad”, expresó Sireno Mesa, productor del evento y representante de R&M Entertainment.