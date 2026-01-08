Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Lamb of God llega por primera vez al Coliseo de Puerto Rico

La banda estadounidense de heavy metal ofrecerá su primer concierto en Puerto Rico el 20 de mayo

8 de enero de 2026 - 9:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agrupación Lamb of God. (TRAVIS SHINN PHOTOGRAPHY)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La reconocida banda estadounidense de heavy metal Lamb of God, una de las agrupaciones más influyentes y respetadas del metal contemporáneo, se presentará por primera vez en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en lo que promete ser una noche histórica para los fanáticos del género en la Isla.

RELACIONADAS

Los boletos para el concierto, que se llevará a cabo el 20 de mayo, estarán disponibles a partir de mañana viernes, 9 de enero, exclusivamente a través de Ticketera.com.

Con una trayectoria de más de dos décadas, Lamb of God es considerada como una fuerza dominante dentro de la escena internacional del metal, con múltiples producciones aclamadas por la crítica, álbumes certificados, presentaciones estelares en los principales festivales del mundo y varias nominaciones a los Premios Grammy. Su sonido provocador, líricas contundentes y su potente ejecución en vivo los han posicionado como referentes del New Wave of American Heavy Metal, dejando una huella indeleble en la evolución del género.

“El poder y la relevancia de Lamb of God dentro del metal a nivel global hacen que esta primera presentación en Puerto Rico sea un momento verdaderamente histórico para la Isla. Es un espectáculo que los fanáticos han esperado por años y nos enorgullece poder hacerlo realidad”, expresó Sireno Mesa, productor del evento y representante de R&M Entertainment.

El espectáculo contará además con una cartelera de lujo, que incluye como actos de apertura a In Flames, banda sueca considerada pionera del metal melódico y una de las agrupaciones más influyentes del metal europeo, y a Fit for an Autopsy, reconocida banda estadounidense de deathcore, aclamada por su intensidad sonora, líricas sociales y contundentes presentaciones en vivo.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: