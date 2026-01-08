Luis Fonsi adelanta los versos de su nueva canción: “Pronto escucharán el resto”

El exponente boricua Luis Fonsi sorprendió a sus seguidores el pasado Día de Reyes al publicar en sus redes sociales un video mientras cantaba su nuevo sencillo. “Hasta ahí”, así finalizó la publicación del cantante después de haber mostrado un extracto de la canción.

Con este adelanto, el artista consiguió despertar aún más la curiosidad de sus fans.

Esta es la letra de la canción que Luis Fonsi compartió: “Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no se siente. Y si tú la ves, dile que, por favor, conteste, que tengo tanto que explicar, que le he fallado completamente”.

De inmediato, la letra hizo suponer que la siguiente canción puede ser una balada.

El artista puertorriqueño, sin embargo, ya había dado una “probadita” con un video mientras escuchaba su canción. “Cuando escucho mi nueva canción terminada”, escribió en la descripción.

En el vídeo se vio al cantante mientras reproducía y escuchaba el sencillo. Después, se transformó en el meme de Jon Hamm mientras bailaba en una discoteca. Un post que ha divertido a sus fans.

Así, Luis Fonsi volvió a despertar la expectación de sus seguidores con apenas unos segundos de su nueva canción. Entre la letra cargada de emoción y los guiños divertidos en redes sociales, el artista demostró -una vez más- su habilidad para conectar tanto con el corazón como con el buen humor de su público.

Ahora solo queda esperar al lanzamiento completo para descubrir qué más tiene preparado y confirmar si, como todo apunta, surge una nueva balada destinada a convertirse en un éxito.