Televisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Lupillo Rivera se une como panelista al nuevo “reality show” de TelevisaUnivision

“¿Apostarías por mí?” arrancará el próximo 18 de enero

8 de enero de 2026 - 2:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lupillo Rivera se ha destacado en formatos similares como "La casa de los famosos". (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

TelevisaUnivision anunció hoy, jueves, en una conferencia de prensa, las personalidades que se suman a “¿Apostarías por mí?”, el nuevo “reality” multiplataforma 24/7 que se transmitirá a partir del 18 de enero en Univision, UniMás y Las Estrellas, mientras que la experiencia completa 24/7 estará disponible en ViX.

Con la conducción de Alejandra Espinoza y Alan Tacher, “¿Apostarías por mí?”, reunirá a 12 celebridades y sus parejas que se aislarán del mundo para poner a prueba su amor, su lealtad y su capacidad de confiar el uno en el otro, mientras el público se convertirá en testigo y juez de cada decisión.

Desde la Patagonia hasta Alaska, los fans podrán disfrutar en ViX de los “shows” diarios, así como de los “pre” y “post shows”, acceder a ocho señales exclusivas sin censura 24/7 y profundizar en cada movimiento, estrategia y emoción de las parejas. En Estados Unidos, las galas estelares de los domingos se transmitirán simultáneamente por Univision y ViX a las 8:00 p.m., mientras que los “shows” de lunes a viernes se emitirán por UniMás y ViX en el mismo horario. En México, los “shows” dominicales podrán verse por Las Estrellas a las 9:00 p.m. En el resto de Latinoamérica los “shows” en vivo se verán a través de ViX.

“¿Apostarías por mí?” contará con un panel de analistas integrado por el reconocido cantautor y productor musical, Lupillo Rivera; la actriz y conductora internacional, Cecilia Galliano; y el conferencista, autor y creador de contenido, Jorge Lozano H., quienes aportarán su experiencia, carisma y puntos de vista únicos para analizar cada estrategia, traición y apuesta que marcará la convivencia de las parejas dentro de la villa. Su participación será clave durante los “shows” en vivo de lunes a viernes y los domingos, donde se desmenuzarán los momentos más intensos y decisivos a medida que avance la competencia.

TelevisaUnivision también confirmó que Arana Lemus, presentadora y creadora de contenido digital, y Lambda García, actor y conductor, serán los “hosts” de los “pre” y “post shows” diarios exclusivos de ViX y del contenido adicional que permitirá a la audiencia vivir la experiencia más completa del “reality”.

Como parte de la cobertura multiplataforma, el reportero y personalidad de “El gordo y la flaca”, Roberto Hernández, se integra como coconductor para presentar entrevistas con familiares, amigos, parejas eliminadas y fanáticos de “¿Apostarías por mí?”.

Asimismo, se reveló la décima pareja que se une al esperado “reality” conformada por el actor Salvador Zerboni y Marcela Ruiz. Se habían confirmado anteriormente como parejas participantes: Raúl “El Pelón” y Laura Molinar; Adrián Di Monte y Nuja Amar; Beta Mejía y Alejandra Jaramillo; Franco Tradardi y Breh Badassifier; René Strickler y Rubí Cardozo; Jim Velásquez y Alina Lozano; Gigi Ojeda y David Leal; Tibi Camacho y José Medina; y Lorenzo Méndez y Claudia Galván. Las dos parejas restantes serán anunciadas en los próximos días.

El regreso de "La casa de los famosos" a Telemundo con su edición "All-Stars" trajo una nueva ruptura en la amistad de las mexicanas Manelyk González y Dania Méndez. Tras su eliminación del "reality show", la empresaria venezolana Aleska Génesis fue detenida en México el l0 de marzo de 2025. La colombiana Karina García se alzó con los $100,000, el premio de la primera edición del "reality show".
1 / 24 | Momentos que marcaron los "reality shows" este año . El regreso de "La casa de los famosos" a Telemundo con su edición "All-Stars" trajo una nueva ruptura en la amistad de las mexicanas Manelyk González y Dania Méndez. - Archivo
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
