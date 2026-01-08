Lupillo Rivera se une como panelista al nuevo “reality show” de TelevisaUnivision

TelevisaUnivision anunció hoy, jueves, en una conferencia de prensa, las personalidades que se suman a “¿Apostarías por mí?”, el nuevo “reality” multiplataforma 24/7 que se transmitirá a partir del 18 de enero en Univision, UniMás y Las Estrellas, mientras que la experiencia completa 24/7 estará disponible en ViX.

Con la conducción de Alejandra Espinoza y Alan Tacher, “¿Apostarías por mí?”, reunirá a 12 celebridades y sus parejas que se aislarán del mundo para poner a prueba su amor, su lealtad y su capacidad de confiar el uno en el otro, mientras el público se convertirá en testigo y juez de cada decisión.

Desde la Patagonia hasta Alaska, los fans podrán disfrutar en ViX de los “shows” diarios, así como de los “pre” y “post shows”, acceder a ocho señales exclusivas sin censura 24/7 y profundizar en cada movimiento, estrategia y emoción de las parejas. En Estados Unidos, las galas estelares de los domingos se transmitirán simultáneamente por Univision y ViX a las 8:00 p.m., mientras que los “shows” de lunes a viernes se emitirán por UniMás y ViX en el mismo horario. En México, los “shows” dominicales podrán verse por Las Estrellas a las 9:00 p.m. En el resto de Latinoamérica los “shows” en vivo se verán a través de ViX.

“¿Apostarías por mí?” contará con un panel de analistas integrado por el reconocido cantautor y productor musical, Lupillo Rivera; la actriz y conductora internacional, Cecilia Galliano; y el conferencista, autor y creador de contenido, Jorge Lozano H., quienes aportarán su experiencia, carisma y puntos de vista únicos para analizar cada estrategia, traición y apuesta que marcará la convivencia de las parejas dentro de la villa. Su participación será clave durante los “shows” en vivo de lunes a viernes y los domingos, donde se desmenuzarán los momentos más intensos y decisivos a medida que avance la competencia.

TelevisaUnivision también confirmó que Arana Lemus, presentadora y creadora de contenido digital, y Lambda García, actor y conductor, serán los “hosts” de los “pre” y “post shows” diarios exclusivos de ViX y del contenido adicional que permitirá a la audiencia vivir la experiencia más completa del “reality”.

Como parte de la cobertura multiplataforma, el reportero y personalidad de “El gordo y la flaca”, Roberto Hernández, se integra como coconductor para presentar entrevistas con familiares, amigos, parejas eliminadas y fanáticos de “¿Apostarías por mí?”.

Asimismo, se reveló la décima pareja que se une al esperado “reality” conformada por el actor Salvador Zerboni y Marcela Ruiz. Se habían confirmado anteriormente como parejas participantes: Raúl “El Pelón” y Laura Molinar; Adrián Di Monte y Nuja Amar; Beta Mejía y Alejandra Jaramillo; Franco Tradardi y Breh Badassifier; René Strickler y Rubí Cardozo; Jim Velásquez y Alina Lozano; Gigi Ojeda y David Leal; Tibi Camacho y José Medina; y Lorenzo Méndez y Claudia Galván. Las dos parejas restantes serán anunciadas en los próximos días.

