Muere el gigante del piano, Eddie Palmieri
Varios artistas confirmaron su muerte el miércoles por la tarde
7 de agosto de 2025 - 8:04 PM
Eddie Palmieri, el reconocido pianista ganador de múltiples premios Grammy y fundador de las orquestas La Perfecta, La Perfecta II y Harlem River Drive, falleció este miércoles, confirmaron el pianista Oscar Hernández y el productor y audiófilo, Richie Viera.
Palmieri, quien nació el 15 de diciembre de 1936, murió a sus 88 años en la ciudad de Nueva York. De momento, no se ofreció una causa de muerte.
En entrevista telefónica, Viera lamentó la partida de Palmieri, a quien consideró un “sol” en la música.
“Es un golpetazo muy duro. Se nos fue un gigante de la música. Me enteré esta tarde, como a las 5:00 p.m., cuando hablé con su manejador y con su abogado”, indicó Viera.
“Tuve un Zoom (conversación mediante Internet) con él recientemente y estuvimos hablando y estaba lúcido, su memoria no le fallaba. Estuvimos recordando viejos tiempos y tenía la memoria intacta”, añadió Viera.
Viera sí recordó que el pianista tuvo que cancelar, por motivos de salud, en febrero pasado, su presentación en el espectáculo “Tribute To The Messiah”, en el Coca Cola Music Hall, y en el que debía ser el homenajeado.
El concierto fue pautado, inicialmente, para el 13 de octubre de 2025, pero se pospuso igualmente por recomendaciones médicas.
Por su parte, Hernández también lamentó la pérdida y confirmó que supo del deceso temprano en la tarde del miércoles.
“No sabemos qué pasó, porque él estaba bien y de repente pasa esto. Perdí a mi ídolo, a mi maestro. Cuando yo empecé a tocar a los 14 años, me copiaba de él”, lamentó Hernández en entrevista telefónica.
“Hablé con él hace dos semanas y estaba bien, haciendo chistes, como siempre, y con la mente lúcida. El impacto ha sido bien grande, estoy devastado”, añadió.
Reconocido como uno de los artistas más innovadores en la historia de la música hispana, y uno de los pioneros de la salsa, Palmieri formó su primera banda en 1961, el Conjunto La Perfecta, junto al trombonista Barry Rogers y el cantante Ismael Quintana.
Tras la disolución de la banda en 1968, Palmieri conquistó su primer Grammy en 1976 con la producción “The Sun of Latin Music”, que contó con la voz de Ubaldo “Lalo” Rodríguez.
