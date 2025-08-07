Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
7 de agosto de 2025
80°nubes dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere el gigante del piano, Eddie Palmieri

Varios artistas confirmaron su muerte el miércoles por la tarde

7 de agosto de 2025 - 8:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Eddie Palmieri, el reconocido pianista ganador de múltiples premios Grammy y fundador de las bandas La Perfecta, La Perfecta II y Harlem River Drive, falleció el 6 de agosto. En la foto, en el estadio Roberto Clemente Walker de Carolina durante el Día Nacional de la Salsa en el cual se le rindió homenaje póstumo a Charlie Palmieri y a Tito Rodríguez. Palmieri, quien nació el 15 de diciembre de 1936, murió a sus 88 años. la foto es del 11 de febrero de 2002. “Tributo a los Reyes del Mambo” con Eddie Palmieri, Miguel Zenón y Josué Rosado, entre otros.
1 / 20 | Muere el gigante del piano, Eddie Palmieri. Eddie Palmieri, el reconocido pianista ganador de múltiples premios Grammy y fundador de las bandas La Perfecta, La Perfecta II y Harlem River Drive, falleció el 6 de agosto. En la foto, en el estadio Roberto Clemente Walker de Carolina durante el Día Nacional de la Salsa en el cual se le rindió homenaje póstumo a Charlie Palmieri y a Tito Rodríguez. - Ramon Tonito Zayas
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Eddie Palmieri, el reconocido pianista ganador de múltiples premios Grammy y fundador de las orquestas La Perfecta, La Perfecta II y Harlem River Drive, falleció este miércoles, confirmaron el pianista Oscar Hernández y el productor y audiófilo, Richie Viera.

RELACIONADAS

Palmieri, quien nació el 15 de diciembre de 1936, murió a sus 88 años en la ciudad de Nueva York. De momento, no se ofreció una causa de muerte.

En entrevista telefónica, Viera lamentó la partida de Palmieri, a quien consideró un “sol” en la música.

Es un golpetazo muy duro. Se nos fue un gigante de la música. Me enteré esta tarde, como a las 5:00 p.m., cuando hablé con su manejador y con su abogado”, indicó Viera.

“Tuve un Zoom (conversación mediante Internet) con él recientemente y estuvimos hablando y estaba lúcido, su memoria no le fallaba. Estuvimos recordando viejos tiempos y tenía la memoria intacta”, añadió Viera.

Viera sí recordó que el pianista tuvo que cancelar, por motivos de salud, en febrero pasado, su presentación en el espectáculo “Tribute To The Messiah”, en el Coca Cola Music Hall, y en el que debía ser el homenajeado.

Archivo
(Archivo)

El concierto fue pautado, inicialmente, para el 13 de octubre de 2025, pero se pospuso igualmente por recomendaciones médicas.

Por su parte, Hernández también lamentó la pérdida y confirmó que supo del deceso temprano en la tarde del miércoles.

“No sabemos qué pasó, porque él estaba bien y de repente pasa esto. Perdí a mi ídolo, a mi maestro. Cuando yo empecé a tocar a los 14 años, me copiaba de él”, lamentó Hernández en entrevista telefónica.

“Hablé con él hace dos semanas y estaba bien, haciendo chistes, como siempre, y con la mente lúcida. El impacto ha sido bien grande, estoy devastado”, añadió.

Reconocido como uno de los artistas más innovadores en la historia de la música hispana, y uno de los pioneros de la salsa, Palmieri formó su primera banda en 1961, el Conjunto La Perfecta, junto al trombonista Barry Rogers y el cantante Ismael Quintana.

Tras la disolución de la banda en 1968, Palmieri conquistó su primer Grammy en 1976 con la producción “The Sun of Latin Music”, que contó con la voz de Ubaldo “Lalo” Rodríguez.

Tags
Breaking NewsEddie Palmieri
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 5 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: