Regresa a Borinquen el Pequeño Johnny, un gigante de la salsa

Little Johnny Rivero, el percusionista que durante décadas marcó la esencia rumbera junto a las manos del maestro pianista Eddie Palmieri, regresa con su icónico mazacote a su patria para varios conciertos exclusivos que ningún cocolo de la mata y amante del jazz latino deberá perderse.

Serán presentaciones únicas, pues no se trata de una gira como tal, si no de un compartir íntimo de esta leyenda salsera con el público que ama. Rivero se presentará primero el sábado 11 de abril en el Hotel Sheraton de San Juan, a las 9:00 p.m. Mientras, el domingo 12 en el San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino, junto al cantante, poeta y actor, Flaco Navaja, en el evento denominado ‘Tributo a los más grandes’.

Los boletos para ambos eventos ya están a la venta y el cupo es limitado.

“Es un honor regresar a Puerto Rico y compartir la música que aprendí y viví junto a Eddie Palmieri. Esta serie de eventos es mi manera de rendir homenaje a su legado y acercarlo a la nueva generación de amantes de la salsa y el jazz latino”, afirmó Rivero.

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La destacada carrera internacional de Johnny habla por sí sóla, como lo hace también cada golpe que le da a sus congas. Desde sus comienzos con la Orquesta Colón, Rivero ha plasmado su arte junto a los más grandes de la música afroantillana, como Palmieri, la Sonora Ponceña, Andy González, Patato Valdés, Rubén Blades, Cheo Feliciano, Justo Betancourt, Celia Cruz, Changuito Quintana, Ray Barreto, entre incontables deidades del Olimpo de la salsa.

Sin duda, este es un espectáculo que ningún salsero de la mata debe perderse.