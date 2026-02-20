Reina el talento boricua en Premio Lo Nuestro 2026: lista de ganadores
El Kaseya Center en Miami fue el epicentro de una noche donde los puertorriqueños brillaron con luz propia
20 de febrero de 2026 - 12:53 AM
La ciudad de Miami se vistió de gala este jueves, 19 de febrero, para celebrar la 38ª edición de Premio Lo Nuestro. El Kaseya Center fue el epicentro de una noche donde el talento puertorriqueño brilló con luz propia. Esto quedó evidenciado en la distribución de galardones en 44 categorías que celebran la diversidad de ritmos en nuestra región.
La gala no solo fue entrega de premios, sino una plataforma de mensajes poderosos y sorpresas personales. Uno de los más destacados fue Romeo Santos y su defensa de la cultura latina. Al aceptar el premio a Artista del Año - Tropical, el Rey de la Bachata lanzó un contundente mensaje:
“No existe organización que si le hace daño a mi comunidad latina, goce de mi respeto”, sostuvo en defensa de los inmigrantes en Estados Unidos.
Por otra parte, la conductora Nadia Ferreira causó sensación al desfilar por la alfombra magenta donde mostró su segundo embarazo junto a Marc Anthony, quien a su vez espera a su octavo hijo.
Asimismo, Maluma y Kany García emocionaron al público con una interpretación acústica de “1+1”, mientras que Marc Anthony y Nathy Peluso encendieron con “Como en el idilio”.
