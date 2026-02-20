Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reina el talento boricua en Premio Lo Nuestro 2026: lista de ganadores

El Kaseya Center en Miami fue el epicentro de una noche donde los puertorriqueños brillaron con luz propia

20 de febrero de 2026 - 12:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Maluma y Kany García emocionaron al público con una interpretación acústica de "1+1". (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La ciudad de Miami se vistió de gala este jueves, 19 de febrero, para celebrar la 38ª edición de Premio Lo Nuestro. El Kaseya Center fue el epicentro de una noche donde el talento puertorriqueño brilló con luz propia. Esto quedó evidenciado en la distribución de galardones en 44 categorías que celebran la diversidad de ritmos en nuestra región.

La gala no solo fue entrega de premios, sino una plataforma de mensajes poderosos y sorpresas personales. Uno de los más destacados fue Romeo Santos y su defensa de la cultura latina. Al aceptar el premio a Artista del Año - Tropical, el Rey de la Bachata lanzó un contundente mensaje:

“No existe organización que si le hace daño a mi comunidad latina, goce de mi respeto”, sostuvo en defensa de los inmigrantes en Estados Unidos.

Por otra parte, la conductora Nadia Ferreira causó sensación al desfilar por la alfombra magenta donde mostró su segundo embarazo junto a Marc Anthony, quien a su vez espera a su octavo hijo.

Asimismo, Maluma y Kany García emocionaron al público con una interpretación acústica de “1+1”, mientras que Marc Anthony y Nathy Peluso encendieron con “Como en el idilio”.

Gino Montalvo llegó al Kaseya Center en Miami donde se celebró la 38 edición de Premio Lo Nuestro. Jessica Rodríguez, integrante de "Despierta América" de Univision. Durante la gala, Lunay interpretó por primera vez en televisión su nuevo sencillo titulado "Ojalá".
1 / 28 | Famosos posan en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro . Gino Montalvo llegó al Kaseya Center en Miami donde se celebró la 38 edición de Premio Lo Nuestro. - Suministrada

Lista Completa de Ganadores

  • Canción del Año: “DTMF” - Bad Bunny
  • Álbum del Año: “Debí Tirar Más Fotos” - Bad Bunny
  • Artista Femenina del Año - Urbano: Karol G
  • Artista Masculino del Año - Urbano: Bad Bunny
  • Tour del Año: “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” – Shakira
  • Colaboración Del Año - Pop: “Bésame” - Alejandro Sanz y Shakira
  • Artista Del Año - Tropical: Romeo Santos
  • Artista Pop Femenina Del Año: Cazzu
  • Artista Masculino Del Año - Música Mexicana: Carín León
  • Artista Revelación Del Año Femenino: Camila Fernández
  • Canción Del Año - Urbano: “Latina Foreva” - Karol G
  • Canción Del Año - Pop: “Con Otra” - Cazzu
  • Canción Del Año - Tropical: “Tú Con Él” - Rauw Alejandro
  • Canción Del Año - Pop/Rock: “Vivir Sin Aire” - Maná y Carín León
  • Colaboración “Crossover” Del Año: “Lost In Translation” - Carín León y Kacey Musgraves
  • Mejor Mezcla Perfecta Del Año: “Que Me Quiera Ma” - Marc Anthony y Wisin
  • Colaboración Del Año - Pop/Urbano: “Qué Haces” - Becky G y Manuel Turizo
  • Mejor Combinación Femenina: “Brujería” - Yuridia y Majo Aguilar
  • Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano: “Bum Bum” - El Alfa, Jon Z y Alofoke Music
  • Canción Mariachi/Ranchera Del Año: “Sin Llorar” - Yuridia
  • Canción Norteña Del Año: “Rey Sin Reina” - Julión Álvarez y Su Norteño Banda
  • Canción Banda Del Año: “El Beneficio de la Duda” - Grupo Firme
  • Grupo o Dúo Del Año - Música Mexicana: Julión Álvarez y Su Norteño Banda
  • AfroBeat Del Año: “Soleao” - Myke Towers y Quevedo
  • Mejor “EuroSong” - Pop/Urbano: “6 De Febrero” - Aitana
  • Mejor Canción de Música Cristiana: “Sonríele” - Daddy Yankee
  • Artista Pop Masculino Del Año: Maluma
  • Álbum Del Año - Tropical: “Natti Natasha En Amargue” - Natti Natasha
  • Canción Regional Mexicana del Año: “El Amor de Mi Herida” - Carín León
Marc Anthony fue el encargado del "opening" de la gala junto a Nathy Peluso. Interpretaron juntos -por primera vez en televisión global- el tema "A tu lado".Durante la ceremonia, Romeo Santos fue galardonado como Artista Tropical del Año. J Balvin, por su lado, no solo se presentó en el escenario, sino que dedicó palabras de admiración a Arcángel, llamándolo una "leyenda viva" y destacó su influencia en el género urbano.
1 / 10 | Revive los momentos destacados de Premio Lo Nuestro . Marc Anthony fue el encargado del "opening" de la gala junto a Nathy Peluso. Interpretaron juntos -por primera vez en televisión global- el tema "A tu lado". - Suministrada
