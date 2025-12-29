Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Cuándo será el funeral de Brigitte Bardot?

La actriz francesa falleció el 28 de diciembre en Saint Tropez

29 de diciembre de 2025 - 2:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La actriz Brigitte Bardot dedicó parte de su vida como activista en favor de los derechos de los animales. (AP Photo/Duclos, File) (Duclos)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

París- El funeral y entierro de la actriz Brigitte Bardot, fallecida ayer, domingo, a los 91 años en su propiedad de La Madrague en Saint Tropez, se celebrarán el próximo 7 de enero en esta localidad de la Costa Azul francesa, detalló este lunes la Fundación Brigitte Bardot.

RELACIONADAS

La Fundación en favor de los derechos de los animales precisó que las honras fúnebres se desarrollarán en la iglesia de Notre-Dame de l’Assomption de Saint Tropez, mientras que “el entierro privado y confidencial” tendrá lugar en el cementerio de la localidad, situado a la orilla del mar.

Bardot, uno de los símbolos sexuales en los años 1950 y 1960, será inhumada en el mismo camposanto que sus padres y que su primer marido, el director Roger Vadim.

La actriz francesa Brigitte Bardot de cabello rubio despeinado, con una figura voluptuosa y su irreverencia sensual la convirtieron en una de las estrellas más conocidas de Francia. (AP Foto/Archivo)La actriz y activista Brigitte Bardot, murió a sus 91 años. Tras la muerte de la actriz, fanáticos de Brigitte Bardot colocaron fotografías cerca de su casa en Saint-Tropez, al sur de Francia. (AP Photo/Philippe Magoni)
1 / 13 | ¿Quién era Brigitte Bardot? . La actriz francesa Brigitte Bardot de cabello rubio despeinado, con una figura voluptuosa y su irreverencia sensual la convirtieron en una de las estrellas más conocidas de Francia. (AP Foto/Archivo) - The Associated Press

El funeral en la iglesia, previsto para las 11.00 horas, será retransmitido en pantallas gigantes instaladas en varios puntos de Saint-Tropez, una de las localidades turísticas más famosas de la Costa Azul francesa.Durante la jornada se llegó a especular con que la célebre artista fuese enterrada, como era su deseo, en su jardín de La Madrague al lado de muchos de los animales que han estado con ella en los últimos años.

Sin embargo, para ello era necesario haber obtenido una autorización específica por parte de la Prefectura.

Tags
MuertesFranciaactriz Funerales
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 29 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: