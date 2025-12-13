Opinión
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Muere Peter Greene, actor conocido por sus papeles de villano en “Pulp Fiction” y “The Mask”

La causa de su muerte no ha sido revelada

13 de diciembre de 2025 - 12:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Peter Greene, en la película "The Mask". (Suministrada)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK — Peter Greene, un actor secundario conocido por su papel como el icónico villano Zed en “Pulp Fiction”, ha muerto. Tenía 60 años.

RELACIONADAS

Greene falleció en su hogar en la ciudad de Nueva York, confirmó su representante Gregg Edwards el viernes. La causa de su muerte no ha sido revelada.

“Era simplemente un tipo estupendo. Posiblemente, uno de los mejores actores secundarios del planeta; ha trabajado con todo mundo”, señaló Edwards.

Nacido en Montclair, Nueva Jersey, Greene consiguió algunos de sus primeros papeles protagónicos en “Laws of Gravity” en 1992 y “Clean, Shaven” en 1993, según IMDB.

En 1994, interpretó al memorable villano en “Pulp Fiction” de Quentin Tarantino. Ese mismo año, interpretó a otro villano principal junto a Jim Carrey y Cameron Diaz en “The Mask”.

Greene estaba trabajando en dos proyectos cuando falleció, incluyendo un documental sobre la retirada de fondos del gobierno federal de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), según Edwards.

“Hemos sido amigos por más de una década. Simplemente, el hombre más amable”, añadió Edwards.

Tags
Muertes
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
