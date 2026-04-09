Muere uno de los actores de “Game of Thrones” a sus 35 años

El actor Michael Patrick Campbell, reconocido por su actuación en “Game of Thrones”, falleció ayer, miércoles, a los 35 años tras una fuerte lucha contra la enfermedad Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), en un hospital de Irlanda del Norte.

La muerte del actor fue confirmada por su esposa Naomi Sheehan en una publicación sus redes sociales. El actor norirlandés falleció rodeado de su familia y amigos, comunicó Sheehan.

“Anoche, Mick falleció tristemente en el Hospicio de Irlanda del Norte. Fue diagnosticado el 1 de febrero de 2023. Fue ingresado hace 10 días y recibió cuidados por parte de un increíble equipo. Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos. Las palabras no pueden describir lo desconsolados que estamos. Se ha dicho más de una vez que Mick fue una inspiración para todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo, no solo en los últimos años durante su enfermedad, sino en cada día de su vida. Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivirla: llena de alegría, de un espíritu abundante y de una risa contagiosa. Un gigante pelirrojo”, fue parte del mensaje que expresó la esposa del actor.

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De acuerdo con información difundida, el actor fue diagnosticado a principios de 2023 con ELA, una condición progresiva que deteriora las neuronas motoras y afecta funciones básicas como el movimiento, el habla y la deglución. Ante el progreso de la enfermedad, el actor tuvo que utilizar silla de ruedas y enfrentar cambios drásticos en su estilo de vida.

La ELA al ser una condición progresiva suele comenzar en las manos, los pies, los brazos o las piernas. De igual forma se extiende a otras partes del cuerpo debido a que los músculos se debilitan a medida que mueren más células nerviosas.Con el tiempo, esto afecta la masticación, la deglución, el habla y la respiración.

Campbell desarrolló una sólida carrera artística en el teatro, cine y la televisión. Entre sus trabajos más recientes destacan la obra autobiográfica “My Right Foot” y una puesta en escena de “The Tragedy of Richard II”.

En televisión, participó en las producciones “This Town”, “Blue Lights”, “Krypton” y la exitosa “Game of Thrones”.

“A Mick le encantaba la cita de Brendan Behan, y ahora se siente especialmente apropiada. Las cosas más importantes en la vida son conseguir algo de comer, algo de beber y alguien que te ame”. afirmó la esposa del actor.