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Neftlix muestra el primer Scooby Doo real

Así luce el cachorro gran danés más famoso de la televisión

9 de junio de 2026 - 8:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Primera imagen de una de las escenas de Scooby-Doo: Origins de Netflix. (Captura / Netflix) (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

¡Misterio resuelto! Netflix reveló las primeras imágenes de Scooby-Doo: Origins, la nueva serie de acción real basada en una de las más populares producciones de animación televisa de todos los tiempos: Scooby-Doo, Where Are You!

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Y es que el gigante de plataforma streaming acaba de mostrar por primera vez a Scooby-Doo como un perro real tras el lanzamiento del primer avance de la serie que estrenará en 2027.

A través de un adelanto publicado por la plataforma, los fanáticos le pusieron rostro al intérprete canino, un gran danés, que una vez más decide encontrarse en el bosque con su inseparable amigo “Shaggy Rogers”, personaje que será interpretado por el actor Tanner Hagen.

“¡Scooby por fin es real! Conoce al mejor amigo de todos en SCOOBY-DOO: El origen, que llegará a Netflix en 2027″. lee el calce que acompaña el adentalo en una de las cuentas de Netflix.

El video termina con una adorable escena compartida por Shaggy y el cachorro Scooby-Doo lamiendo el rostro de su amigo.

De acuerdo a la sipnosis la trama gira en torno a un verano de un campamento, en el que los viejos amigos Shaggy y Daphne se ven envueltos en un inquietante misterio relacionado con un cachorro de gran danés perdido y solitario que podría haber sido testigo de un asesinato sobrenatural.

La producción que está previsto para 2027, todavía no revela la fecha exacta de estreno.

El elenco lo conforman Mckenna Grace, Abby Ryder Fortson y Maxwell Jenkins completan el reparto como Daphne Blake, Velma Dinkley y Fred Jones, respectivamente. Todos intentarán resolver el caso que terminará creando al famoso equipo de detectives juveniles.

Tags
NetflixPerrosScoobs!Series de televisión
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Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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