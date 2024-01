“Boys in the Boat”, la nueva producción de Warner Brothers y MGM que ya esta exhibiéndose en los cines de Puerto Rico, es una adaptación de eventos verídicos que ha sido diseñada para que el espectador salga sintiéndose bien. La destreza, el nivel de calidad técnico del nuevo largometraje dirigido por George Clooney, le da un aire de prestigio y elegancia a un filme que se conforma con habitar la dimensión más gratificante de la historia que esta dramatizando.

Este es el tipo de película que jamás podría ser acusada de ser superficial. La complejidad artística de la fotografía de Martin Ruhe y la partitura musical de Alexandre Desplat, son solo dos de los muchos ejemplos de cómo la dirección de Clooney aprovecha al máximo todas las herramientas de este medio.

A esto se le suma el que la película tiene la distinción de tener un elenco maravilloso donde cada actor en pantalla, independientemente de cuán grande o pequeña sea su participación, hace un trabajo excepcional. En cualquier otro año la interpretación de Peter Guinness, como el hombre que construye los botes para el equipo de remo de la Universidad de Washington, estaría en la contienda para una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto. El que esto no vaya a suceder no tiene nada que ver con cuán sobrecargada está esa categoría este año.

El guión de Mark L. Smyth, adaptando el libro homónimo de Daniel James Brow una y otra vez, limita el potencial de la historia colocando la estructura dramática en un contexto convencional. Esto impide que el filme logre la profundidad dramática necesaria.

La historia de cómo 8 jóvenes entraron al equipo de remar de la Universidad de Washington en 1936, y con poca experiencia y recursos llegaron a representar a su país en las Olimpiadas en Berlín, debería ser un filme clásico a la par con “Chariots of Fire” o “Rocky”. Sin embargo, el abuso de lo convencional lo convierte en otro filme de deportes con una historia verídica inspiradora. Eso no está nada mal, pero dado la temática no impide que registre como una oportunidad del filme.

Resulta curioso que durante la última sección del filme haya un personaje que dice “nosotros no éramos ocho, siempre fuimos como uno”, lo cual es un sentimiento bonito y un parlamento que claramente busca tener un impacto. El problema es que el guión nunca internaliza ese credo en su adaptación.

La historia es contada desde el punto de vista de Joe Rantz, quien estaba deambulando las calles mientras trataba de cumplir con sus estudios universitarios. El problema no es que él reciba el rol de protagonista, es que las vidas del resto de sus compañeros apenan registran . Esto se pudo haber resuelto dándole menos tiempo al romance de Joe con alguien que conoce desde escuela elemental o la vida doméstica de su entrenador.

Independientemente de esto, lo que sí impresiona de “Boys in the Boat” es que reafirma que en la silla del director, Clooney tiene la habilidad para lograr una propuesta gratificante en cualquier tipo de género cinematográfico y tiene una habilidad impecable para seleccionar sus elencos.