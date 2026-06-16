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¡Shrek regresa! Publican el primer tráiler de la quinta película

Aparecen nuevos rostros inspirados en figuras de los cuentos clásicos

16 de junio de 2026 - 2:34 PM

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Shrek 2 (2004) Sería inconcebible no incluir la secuela de la película animada del 2001 en la lista tras ser uno de los pocos ejemplos donde una secuela que puede superar las expectativas de la audiencia y críticos de cine. Aquí vemos cómo Shrek y Fiona, aún con sus "desperfectos", luchan contra viento y mareo por su amor. Disponible en Hulu. (Captura)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

DreamWorks presentó este martes las primeras imágenes de “Shrek 5”, donde el querido ogro verde vuelve acompañado de los personajes que marcaron la saga, así como de nuevos rostros inspirados en figuras de los cuentos clásicos.

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Aunque la producción ya había generado reacciones divididas desde el lanzamiento de su primer adelanto debido a la animación y al rediseño de algunos personajes, las nuevas imágenes confirman que ese estilo visual se mantendrá en la esperada secuela.

¿Qué se puede ver en el tráiler?

El avance comienza con la apertura de un libro de cuentos mientras se narra una nueva travesía protagonizada por Shrek y Burro, personaje que en la versión en español latino vuelve a contar con la voz de Eugenio Derbez. La participación de Alfonso Obregón como la voz de Shrek sigue siendo una de las incógnitas para los seguidores de la franquicia.

A lo largo de las imágenes se observan persecuciones por aldeas, escenas de acción y momentos de humor característicos de la franquicia, como a la galletita de jengibre en escenas más “atrevidas.Además, aparecen personajes y escenarios que recuerdan otros relatos populares, incluido un muñeco de nieve que ha sido comparado por algunos fans con Olaf, de “Frozen”.

El adelanto también muestra a Fiona, Shrek y Burro enfrentando diversos problemas que incluso los llevan a terminar tras las rejas.

En la versión original en inglés participan nuevamente Mike Myers como Shrek, Eddie Murphy como Burro y Cameron Diaz como Fiona, cuyo retorno fue confirmado por DreamWorks en julio de 2024.

La principal incorporación al elenco es Zendaya, quien dará voz a Felicia, la hija adolescente de Shrek y Fiona. La cinta contará además con la dirección de Walt Dohrn, quien participó como artista y guionista en entregas anteriores de la franquicia, junto con Conrad Vernon, codirector de “Shrek 2”.

¿Cuándo llegará a los cines?

“Shrek 5″ estaba programada inicialmente para estrenarse el 1 de julio de 2026; sin embargo, la fecha fue modificada y ahora llegará a las salas el 20 de junio de 2027, de acuerdo con Deadline.

El estreno llega a más de dos décadas después de que la primera entrega conquistara al público y obtuviera el Oscar a Mejor Película Animada en 2002.

Tags
ShrekPelículas animadas
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El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
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