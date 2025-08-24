Venecia espera a Julia Roberts y a Bad Bunny

Roma- La 82 edición de la Mostra de Venecia, que se abre el miércoles, llenará la isla del Lido de estrellas de la talla de Julia Roberts, que pisará por primera vez su alfombra roja, George Clooney, Emma Stone e incluso podrían aparecer Bad Bunny o Charli XCX.

Estrellas que aportarán el toque de glamour característico de los grandes festivales y que en la 82 edición de Venecia estarán encabezadas por Julia Roberts, no solo porque es una de las grandes actrices de Hollywood, si no porque será su estreno en la Mostra.

Julia Roberts presentará fuera de concurso “After the Hunt” (‘Caza de brujas’), un thriller de Luca Guadagnino inspirado en el movimiento “MeToo”, en el que comparte protagonismo con Andrew Garfield y Ayo Edebiri.

Mientras que Clooney, con el que Roberts ha compartido protagonismo en varios filmes, llegará a la competición de Venecia con “Jay Kelly”, dirigida por Noah Baumbach, en la que interpreta a un actor en horas bajas, que realiza un viaje acompañado por su agente, al que interpreta Adam Sandler.

Y junto a ellos, Greta Gerwig, Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough o Eve Hewson.

Otro reparto destacado es el de “In the Hand of Dante”, con Oscar Isaac como el autor de la Divina Comedia, acompañado por Jason Momoa, Al Pacino, Gal Gadot, Gerard Butler, John Malkovich, Franco Nero y hasta Martin Scorsese, que parece que le ha cogido gusto a actuar tras la nominación al Emmy conseguida como actor invitado en una serie, “The Studio”.

Isaac hará doblete en la Mostra con uno de los títulos más esperados, el ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro, en el que interpreta al doctor que crea al monstruo que en este filme da vida Jacob Elordi.

’Frankenstein’ competirá por el León de Oro y de ganarlo, sería el segundo para Del Toro tras ‘The Shape of Water’ (‘La forma del agua’, 2017), al igual que Yorgos Lanthimos, que se llevó el premio gordo de Venecia por ‘Poor Things’ (‘Pobres criaturas’, 2023) y que buscará repetir el éxito con ‘Bugonia’.

Una película en la que colabora de nuevo con Emma Stone, otra de las estrellas más esperadas en la alfombra de Venecia, por la que también se espera que pasen Dwayne ‘La roca’ Johnson, protagonista de ‘The Smashing Machine’, una biografía del luchador Mark Kerr dirigida por Benny Safdie, en la que comparte cartel con Emily Blunt.

Aunque sin duda, dos de las apariciones que, de confirmarse, revolucionarán Venecia, son dos estrellas pero de la música.

Por un lado, Bad Bunny, que hace un cameo en el filme “Barrio Triste”, que participa en Horizontes, la segunda sección en importancia de Venecia. Está dirigida por el estadounidense de origen colombiano Stillz, conocido por sus innovadores vídeos musicales que ha realizado para el puertorriqueño y otros artistas, como Rosalía.

Y, por otro, la británica Charli XCX, que participa en ’100 nights of hero’, protagonizada por Emma Corrin, y que también cuenta con Felicity Jones.

En este caso, el filme inaugurará la sección paralela Semana de la Crítica.También se espera en Venecia a Jude Law y Paul Dano -como Vladimir Putin-, con el filme ‘The Wizard of the Kremlin’; a Amanda Seyfried con el musical ‘The Testament of Ann Lee’; a Rebecca Ferguson e Idris Elba con ‘A House of Dynamite’, de Kathryn Bigelow, o al diseñador Marc Jacobs, sobre quien Sofia Coppola presentará el documental ‘Marc by Sofia’.