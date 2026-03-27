Ashley Beth Pérez sorprende con cambio de imagen
Según la carismática presentadora, lo “necesitaba hace mucho”
27 de marzo de 2026 - 10:03 PM
27 de marzo de 2026 - 10:03 PM
El panorama televisivo en Puerto Rico se renueva constantemente, y en el centro de esta transformación se encuentra Ashley Beth Pérez. Como pieza clave del programa “PR en vivo” de TeleOnce, la también modelo no solo informa y entretiene, sino que se ha convertido en un referente de superación para las nuevas generaciones de comunicadores en la isla.
Desde sus inicios en certámenes de belleza hasta posicionarse como una de las caras más frescas de la pantalla nacional, la comunicadora ha demostrado una versatilidad única. Con su inconfundible estilo y energía, de igual forma, Pérez ha sabido ganarse el corazón de una audiencia que la acompaña fielmente en cada uno de sus proyectos y procesos.
Ayer, por ejemplo, la empresaria acudió a sus redes sociales para revelar su más reciente cambio de imagen. El “look” estuvo a cargo de la especialista en rizos Laura OM.
“Me atreví. Un cambio que necesitaba hace mucho, de la mano de la mejor, Laura OM. Gracias por tu linda vibra y abrirme las puertas de tu salón”, lee el mensaje de la publicación que la presentadora acompañó con el video del proceso.
El resultado final causó sensación en plataformas como Instagram. Varias figuras d de la industria dejaron sus comentarios y halagos para la madre de dos hijos.
“OMG! O sea, una locura de bella. (Más de lo normal)”, dijo Pamela Noa. La periodista Maricarmen Ortiz, por su parte, expresó: “Mujer pero qué bella. Los ojazos”. Zugey Lamela también escribió: “Espectacular. Me encanta. Te ves bella”.
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