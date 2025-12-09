Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Así reaccionaron los fans de “Super Chef Celebrities All-Star” tras revelarse quién es el Sr. Recao

Los televidentes inundaron las redes sociales con comentarios jocosos tras la inesperada sorpresa

9 de diciembre de 2025 - 2:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Franco Micheo y Luis “Bebesauro” Morales ganadores de “Super Chef Celebrities All-Star”. (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

En medio de la final de “Super Chef Celebrities All-Star” se reveló uno de los ingredientes mejor guardados de la cocina de Wapa Televisión: la identidad del Sr. Recao, quien fue el encargado de entregar el premio de $40,000 a los ganadores de esta temporada, los creadores de contenido Franco Micheo y Luis “Bebesauro” Morales.

RELACIONADAS

“Ustedes siempre han preguntado y han querido saber… que pase el señor Recao”, expresó el presentador del programa, Luis Ponce.

El momento sorprendió a todos los participantes del reality show al revelarse que se trataba del locutor y animador de los Criollos y Criollas de Caguas, José Busó.

“Formalmente y finalmente ya le pueden poner rostro a la voz del Sr. Recao. Quiero felicitar a Franco y Bebesauro, hicieron un trabajo impecable y espectacular. Se merecen todo el éxito”, expresó Busó tras el triunfo del dúo “FrancoSauro”.

De igual manera, fuera del programa boricua, los televidentes y fanáticos de la competencia no se hicieron esperar y dejaron jocosos comentarios en las publicaciones de redes sociales.

“Dios, desde hoy le voy a echar recao a todo”, “Lo trajeron de la mejor finca”, “Recao y del país”, “De hoy en adelante lo quiero para mi sofrito” y “Te quiero en mi cocina” fueron solo algunos de los mensajes de las seguidoras de la competencia de cocina.

Tags
Super Chef CelebritiesWapa TVReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 9 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: