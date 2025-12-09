Así reaccionaron los fans de “Super Chef Celebrities All-Star” tras revelarse quién es el Sr. Recao
Los televidentes inundaron las redes sociales con comentarios jocosos tras la inesperada sorpresa
9 de diciembre de 2025 - 2:21 PM
En medio de la final de “Super Chef Celebrities All-Star” se reveló uno de los ingredientes mejor guardados de la cocina de Wapa Televisión: la identidad del Sr. Recao, quien fue el encargado de entregar el premio de $40,000 a los ganadores de esta temporada, los creadores de contenido Franco Micheo y Luis “Bebesauro” Morales.
“Ustedes siempre han preguntado y han querido saber… que pase el señor Recao”, expresó el presentador del programa, Luis Ponce.
El momento sorprendió a todos los participantes del reality show al revelarse que se trataba del locutor y animador de los Criollos y Criollas de Caguas, José Busó.
“Formalmente y finalmente ya le pueden poner rostro a la voz del Sr. Recao. Quiero felicitar a Franco y Bebesauro, hicieron un trabajo impecable y espectacular. Se merecen todo el éxito”, expresó Busó tras el triunfo del dúo “FrancoSauro”.
De igual manera, fuera del programa boricua, los televidentes y fanáticos de la competencia no se hicieron esperar y dejaron jocosos comentarios en las publicaciones de redes sociales.
“Dios, desde hoy le voy a echar recao a todo”, “Lo trajeron de la mejor finca”, “Recao y del país”, “De hoy en adelante lo quiero para mi sofrito” y “Te quiero en mi cocina” fueron solo algunos de los mensajes de las seguidoras de la competencia de cocina.
