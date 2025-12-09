Así reaccionaron los fans de “Super Chef Celebrities All-Star” tras revelarse quién es el Sr. Recao

“Ustedes siempre han preguntado y han querido saber… que pase el señor Recao”, expresó el presentador del programa, Luis Ponce.

El momento sorprendió a todos los participantes del reality show al revelarse que se trataba del locutor y animador de los Criollos y Criollas de Caguas, José Busó.

“Formalmente y finalmente ya le pueden poner rostro a la voz del Sr. Recao. Quiero felicitar a Franco y Bebesauro, hicieron un trabajo impecable y espectacular. Se merecen todo el éxito”, expresó Busó tras el triunfo del dúo “FrancoSauro”.

De igual manera, fuera del programa boricua, los televidentes y fanáticos de la competencia no se hicieron esperar y dejaron jocosos comentarios en las publicaciones de redes sociales.

