Franco Micheo y Luis “Bebesauro” Morales son los ganadores de “Super Chef Celebrities All-Star”

En la noche del lunes llegó a su fin la intensa temporada de “Super Chef Celebrities All-Star” de Wapa Televisión, que durante meses mantuvo a los televidentes boricuas al filo del sofá con un sinnúmero de retos llenos de tensión y creatividad culinaria. Las parejas “KeropiMarena”, formada por Keropi Sánchez y Marena Sofía, y “FrancoSauro”, integrada por Luis “Bebesauro” Morales y Franco Micheo, protagonizaron “la gran prueba”, donde solo una dupla logró alzarse con el reconocimiento de ser “la mejor pareja en la cocina”.

“Los ganadores de esta temporada de Super Chef Celebrities son...”, expresó el presentador del programa, Luis Ponce, al anunciar a Franco Micheo y el Bebesauro como los ganadores de esta cuarta temporada.

El dúo de creadores de contenido se alzó con dos pilones dorados y un gran premio de $40,000, convirtiéndose así en los primeros hombres en ganar esta competencia.

Como en las pasadas ediciones, la encomienda de elegir a quienes lograron destacarse tanto en la técnica como en los sabores recayó en el exigente paladar de los “Jueces del Olimpo”: los chefs Enrique Piñeiro, Giovanna Huyke y Héctor Rosa.

La receta final

Para la última cocinada en los ardientes fogones del popular “reality show” de la televisión puertorriqueña, ambas parejas tuvieron que preparar la siguiente receta: ostras frescas con mignonette de cilantro; filete de chillo con ajo blanco y aceite de recao; filete mignon con demi-glace de chocolate y café; milhojas de apio; y, como postre, la sorpresa de la noche revelada por la Chef Giovanna: una canasta de frutas elevando la exigencia artística en la cocina.

Durante la preparación, tanto Bebesauro como Keropi confrontaron dificultad al momento de abrir las ostras. “¡Malditas sean las ostras!”, gritó desde su estación Bebesauro.

Los finalistas estuvieron acompañados por la mayoría de los participantes de esta temporada y recibieron mensajes de apoyo por parte de sus seres queridos.

Esta temporada reunió a celebridades que encendieron la pantalla y elevaron el nivel culinario. Además de los cuatro finalistas, también participaron: Melina León, Luisito Vigoreaux, Yaiza Figueroa, Jennifer Fungenzi, Adriana Filomeno, Alí Warrington, Otilio “Bizcocho” Warrington, Carla Cortijo, David Huertas, Juliana Rivera, Jorge Luis Ramos, Freddo Vega, Alex Díaz, Josué Carrión “Mr. Cash”, Manny Manuel, Keiry Narváez y Catherine Castro.

Las pasadas temporadas del “reality show” han sido ganadas por Saudy Rivera (primera temporada), Gabriela Quiñones (segunda temporada) y Natasha Isel (tercera temporada).