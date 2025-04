“Estos chefs son tan altamente preparados que ellos se toman su trabajo bien en serio y cuando ven cosas raras ellos se ponen malos. No culpo que yo haya hecho un desastre y él me haya dado un mini regaño, pero yo soy una persona que me gusta hablar de frente y de momento él tomó un tono como fuerte, pero es que se emocionan porque quieren ver lo mejor de uno, pero aquí no somos chefs profesionales, aquí estamos jugando a ser chefs”, expresó Narváez.

Este diario, por otra parte, estuvo presente en el evento “Uniendo cabezas” de la Fundación CAP, que tuvo lugar ayer, miércoles, en el Coca-Cola Music Hall. Rosa se mostró disponible y recibió a El Nuevo Día en uno de los salones privados del restaurante ubicado en Distrito T-Mobile.

El apasionado de la gastronomía aclaró que más allá de las deficiencias en el plato que llevaron a la exjugadora al “fogón”, la comunicadora cometió una falta de respeto contra su compañera y colega, la chef Giovanna Huyke.

“A la única persona que yo le digo chef es a Giovanna. Ni Piñeiro ni yo nos referimos de chef a chef. Yo le digo Piñe, o Piñeiro y Enrique me dice Rosa, pero no nos llamamos chef porque la única que para nosotros, por el nivel de ‘ranking’ y el tiempo que ella lleva. O sea, Giovanna tiene más años en televisión que yo de vida, así que no importa cuánto yo pueda molestarme con ella por un comentario, o cómo ella juzgó lo que hizo Keiry, cuestionarla en algo que tenga que ver plenamente con gastronomía, sería una falta de respeto”, comenzó el chef ejecutivo de Barullo Taberna Española.

Rosa, a su vez, recordó que “estamos hablando de un plato de comida, que recuerdo que fue algo asiático y no sabía nada asiático, el plato. Y ella (Keiry) dijo, ‘¿nada?‘, pero fue la manera como lo dijo, que a mí me molestó. No es cuestionar, porque yo sé que tal vez tú no entiendes cómo es que se le contesta a un chef, porque típicamente en una cocina de un restaurante, tú no le contestas al chef absolutamente nada".

El integrante de los “Jueces del Olimpo” sostuvo que muchas personas suelen tener una percepción equivocada de “Super Chef Celebrities” por tratarse de un “reality show”. El espacio, sin embargo, es mucho más serio y formal de lo que piensan.

“Hay planificación ahí, honestamente, nosotros vamos día a día y nuestra observación es hacia la comida. Pero cuando tú trabajas con comida, nosotros esperamos unos niveles de respeto con este producto y cómo se trabaja en la cocina. Nosotros no estamos buscando un chef, yo sé que ella dijo en la entrevista de ‘Lo sé todo’ ‘no somos chefs profesionales, estamos jugando a ser chefs’. Lo que pasa es que cuando tú estás dándome de comer a mí, a Giovanna a Enrique, tú tienes que hacerlo con un respeto bien alto y tú estás bregando con alimentos como quieras”, agregó.

Además del premio de $40 mil dólares, Rosa comentó que el valor que te suma el programa como participante “es incalculable”. “Le podemos preguntar a las ganadoras anteriores cuánto ha beneficiado sus vidas, haber ganado ‘Super Chef Celebrities’ para que te des cuenta”, puntualizó.