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“Expertos en relaciones a distancia”: Oriana Marzoli se reencuentra con su novio

La presentadora venezolana no veía a Facundo González desde hace dos meses

1 de abril de 2026 - 8:24 PM

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Oriana y Facundo se reencontraron en Miami. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Lo que comenzó bajo las luces de los reflectores y el escrutinio de las cámaras en un “reality show” chileno, se ha transformado en una historia de amor que desafía fronteras. Oriana Marzoli y Facundo González pasaron de ser compañeros de competencia a protagonistas de un romance que hoy navega entre España, Perú y diversos destinos de ensueño.

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Esta tarde, la pareja sumó un punto de encuentro a la lista. Después de dos meses, la venezolana y el argentino se reencontraron en Miami después de dos meses sin verse.

El junte formó parte de una sorpresa que preparó la producción del programa “En casa con Telemundo”. Tras su histórica expulsión de la mansión de “La casa de los famosos 6″ el pasado 25 de marzo, Marzoli comenzó hoy una gira de medios que la llevará a los principales espacios de la cadena.

@telemundorealities

La MÁS controversial de La Casa… pero con su corazoncito BIEN ocupado 😏❤️‍🔥 ¿Te gusta esta faceta de Oriana o prefieres el CAOS? 🔥 #LCDLF6

♬ original sound - TelemundoRealities

“Me encanta. Llevaba dos meses sin verlo. La verdad es que es el novio más sano, aparte de espectacular, guapísimo, todo, pero es el novio más sano que he tenido. No lo suelto, vamos, ni aunque me paguen millones y millones de dólares”, dijo la controversial animadora criada en España.

A preguntas de la producción, González y Marzoli se declararon “expertos en relaciones a distancia”. Durante la estancia de “La Princesa de los Realities” en “La casa de los famosos”, el influencer se las igenió para sorprenderla.

“No sé cómo lo hacemos. Creo que la base y la clave está en el amor, eso es todo. Realmente nunca me ha llegado un chisme, de que me ha puesto un cuerno, ni él de mí, ¿a que no?”, exprezó Marzoli.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
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La casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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