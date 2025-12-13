Opinión
Hijo de Chayanne se frustra ante mala racha del Equipo Azul: “Tranquilo, Lolo”

Hasta el momento, los “Contendientes” no han conocido la “Villa Exatlón”

13 de diciembre de 2025 - 3:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lorenzo Figueroa es el fundador de la marca Stamos Bien. (carlos.rivera@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Lorenzo Valentino Figueroa, hijo del artista boricua Chayanne, debutó como integrante del Equipo Azul en la décima temporada de “Exatlón Estados Unidos”. Ayer, después de dos semanas en las arenas del “reality show” de Telemundo, el fundador de la marca de ropa Stamos Bien, se mostró frustrado ante la mala racha que ha caído en su grupo.

Hasta el momento, los “Contendientes” no han conocido la “Villa Exatlón”. Es decir, solo han convivido en el “Campamento”, sin comodidades y comida limitada.

“No es que le tenga odio, ellos ganaron, ellos ganaron la ‘Villa’ ‘fair and square” (de manera honesta, justa, legítima y sin hacer trampas), me entiendes. Pero, qué jodien...”, manifestó Figueroa, a quien cariñosamente llaman “Lolo”, en una conversación con Emmanuel Jáquez “El Plátano Power”.

El dominicano, por su parte, intentó calmarlo. “Tranquilo, Lolo, llegará nuestro momento de brillar, y siento que lo disfrutaremos más”, subrayó.

Según Jáquez, los integrantes del Equipo Rojo no utilizan la piscina, no cocinan en el “grill” y tampoco duermen lo suficiente. En las redes sociales, su prima Lele Pons, lo animó y describió como “el mejor”.

“Lolo” se ha convertido en una figura importante para el Equipo Azul. En un “Juego por la Villa”, logró igualar el marcador 9-9 y provocó un relevo crucial que mantuvo vivas las esperanzas de sus compañeros de dormir con aire acondicionado.

Tommy Ramos, Primera y cuarta temporada, FamososYarishna Ayala, Primera temporada, ContendientesWilanier Betancourt, Séptima temporada, Contendientes
1 / 23 | Atletas puertorriqueños que han competido en "Exatlón Estados Unidos". Tommy Ramos, Primera y cuarta temporada, Famosos - LUIS ALCALA DEL OLMO
