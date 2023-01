Luego de muchos años de sacrificios y de mucho trabajo, el actor puertorriqueño Ismael Cruz Córdova ya comienza a ver sus resultados. Esta noche, el joven nacido en Aguas Buenas esperará con ansias escuchar su nombre como ganador del premio a mejor actor secundario en un drama para la televisión de los Critics Choice Awards, por su trabajo como Arondir en la serie de Amazon Prime Video, “The Lord of the Rings: The Rings of Power”.

Sin embargo, según dejó saber a sus seguidores en las redes sociales Cruz Córdova, esta nominación va mucho más allá de ser un reconocimiento a su trabajo, sino que significa su apoyo como minoría y un espaldarazo ante las críticas que tuvo por encarnar un personaje que estaba diseñado originalmente para un actor anglosajón y de tez blanca.

“Me siento profundamente honrado por esta nominación, y más que honrado de estar en la misma categoría que mis compañeros actores que están nominados. Los amo a TODOS y me siento inspirado por su trabajo”, escribió el puertorriqueño. “Gracias Critics Choice por este momento de apoyo no solo a mi viaje como actor, sino al mensaje por el que he dado mi vida. El arte debe ser servicio. Y estoy al servicio de mi gente. ¡Espero con ansias esta reunión y animar a todos los involucrados!”

Cruz Córdova, quien también ha brillado en roles como los Lino en “Miss Bala” y el de Fernando Alves en “The Undoing”, aprovechó el mensaje publicado hace unas semanas atrás luego de enterarse de la nominación de los Critics Choice Awards para hacer un repaso de su vida y de su carrera profesional.

“He estado actuando durante 21 años contra viento y marea. Crecí en una comunidad pobre donde se nos impuso el silencio. Donde se esperaba que fuéramos invisibles y que permaneciéramos en nuestro lugar. Donde la educación superior formal era tan imposible como cualquier movilidad social. Fuimos negados y olvidados”, mencionó el artista. “Y me dijeron que esto era todo y que no aspirara a nada más. Este mensaje fue reforzado por todo lo que vi en la televisión y las películas, ESPECIALMENTE por lo que NO vi. Puse mi norte muy temprano, con el único propósito de emerger en ese ‘otro”'lado y gritar ‘Estamos AQUÍ y PERTENECEMOS’”.

El actor mencionó también los momentos difíciles que tuvo que enfrentar al caracterizar a Arondir y ver los comentarios de personas ajenas a la producción. “Hoy, más que nunca y con mi papel en ‘The Lord of The Rings’, he tenido que ser fuerte y luchar contra una marea masiva de oposición y discriminación. Pero no estoy empujando solo. Hay una familia mundial que me sostiene junto con la familia ancestral. La fama, los premios, las nominaciones pueden significar algo más para otras personas, pero para mí, esta nominación significa ‘Oye, ESTÁS aquí. Y te tenemos a ti’”.

En la categoría en la que está nominado, mejor actor de reparto para una serie dramática de televisión, Cruz Córdoba competirá por el premio con los actores Andre Braugher, “The Good Fight”, Michael Emerson, “Evil”, Giancarlo Esposito, “Better Call Saul”, John Lithgow, “The Old Man”, Matt Smith, “House of the Dragon”.

La ceremonia de premiación de los Criticts Choice Awards del 2023 se llevarán a cabo hoy, 15 de enero, desde las 8:00 p.m. por el canal The CW.