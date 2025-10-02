Jennifer Fungenzi explica su salida de “Pégate al Mediodía”: “Me han dado cosas de ansiedad y nervios”

La empresaria dominicana Jennifer Fungenzi, quien primeramente se dio a conocer en la televisión a través del prorama “Super Chef Celebrities”, reveló el miércoles las razones por las cuales ya no es parte del programa “Pégate al mediodía” de Wapa Televisión.

Según compartió en una publicación en su cuenta de Instagram, decidió hacer un video ante las muchas preguntas y comentarios que le han realizado en las redes sociales

“A donde quiera que voy me están preuntando ‘dónde tú estás que no te vemos en ‘Pégate al Mediodía’. Quiero informarles que ya no pertenezco al elenco y que ha sido un poco triste para mí porque es que estoy en ‘Super chef All Star’, como ustedes saben. Pensé que podía con los dos programas, pero realmente no puedo señores. ‘Super Chef ha sido algo bien fuerte en esta temporada, muy cansón, muy estresante", detalló Fungenzi, quien ahora es compañera de la actriz, Yaiza Figueroa.

“Me ha consumido muchísimo, hasta me ha dado cosas de ansiedad y nervios. Realmente con los dos programas no puedo”, aseguró a la vez que agradeció a la producción por abrirle las puertas y enseñarle, así como al resto de sus compañeros del programa.

El anuncio abrió espacio para comentarios acerca de lo que sería su posible participación en “La casa de Alofoke 2″.

Tan reciente como el pasado 6 de agosto, la audiencia de “Pégate al mediodía” lamentó la salida de Jailene Cintrón del espacio vespertino.