2 de octubre de 2025
78°nubes dispersas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jennifer Fungenzi explica su salida de “Pégate al Mediodía”: “Me han dado cosas de ansiedad y nervios”

La empresaria dominicana fungía como coanimadora del programa que transmite por Wapa TV

2 de octubre de 2025 - 8:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jennifer Fungenzi fungió como copresentadora de Pégate al Mediodía. (Pablo Martínez Rodríguez)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La empresaria dominicana Jennifer Fungenzi, quien primeramente se dio a conocer en la televisión a través del prorama “Super Chef Celebrities”, reveló el miércoles las razones por las cuales ya no es parte del programa “Pégate al mediodía” de Wapa Televisión.

Según compartió en una publicación en su cuenta de Instagram, decidió hacer un video ante las muchas preguntas y comentarios que le han realizado en las redes sociales

“A donde quiera que voy me están preuntando ‘dónde tú estás que no te vemos en ‘Pégate al Mediodía’. Quiero informarles que ya no pertenezco al elenco y que ha sido un poco triste para mí porque es que estoy en ‘Super chef All Star’, como ustedes saben. Pensé que podía con los dos programas, pero realmente no puedo señores. ‘Super Chef ha sido algo bien fuerte en esta temporada, muy cansón, muy estresante", detalló Fungenzi, quien ahora es compañera de la actriz, Yaiza Figueroa.

“Me ha consumido muchísimo, hasta me ha dado cosas de ansiedad y nervios. Realmente con los dos programas no puedo”, aseguró a la vez que agradeció a la producción por abrirle las puertas y enseñarle, así como al resto de sus compañeros del programa.

El anuncio abrió espacio para comentarios acerca de lo que sería su posible participación en “La casa de Alofoke 2″.

Tan reciente como el pasado 6 de agosto, la audiencia de “Pégate al mediodía” lamentó la salida de Jailene Cintrón del espacio vespertino.

Desde entonces, por las pasadas semanas ha contado con diversas invitados especiales para ser parte de la coanimación.

ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
