La famosa casa de los “Brady Bunch” se convierte en monumento histórico de Los Ángeles

LOS ÁNGELES - Esta es la historia ... de cómo una modesta casa de mediados de siglo se convirtió en un hito de Los Ángeles.

El ayuntamiento de Los Ángeles votó por unanimidad el miércoles la designación de la casa de la “Tribu de los Brady” en el valle de San Fernando como monumento histórico-cultural.

La votación concede la protección de monumento histórico a la casa de la avenida Dilling que se utilizó para las tomas exteriores de la comedia televisiva que se emitió de 1969 a 1974.

Las escenas interiores se rodaron en un plató, con decorados que no se parecían en nada a la propiedad que se convirtió en un imán fotográfico para los fans de “La tribu de los Brady”.

El programa, que se emitió durante décadas en cadena, presentaba las peripecias cómicas de una familia de seis hermanos mezclados, “el más pequeño con rizos”, como explicaba la canción principal.

La casa de tejas y piedra con tejado en pico también apareció en la película de 1995 “La tribu de los Brady” y su secuela.

El estatus de monumento histórico protege la casa, construida en 1959, de demoliciones o reformas importantes, pero no las prohíbe. Si alguna vez los propietarios decidieran hacer grandes cambios, estarían sujetos a una revisión del diseño y la Comisión de Patrimonio Cultural puede retrasar el proceso para encontrar soluciones de conservación.

La organización sin ánimo de lucro LA Conservancy presionó para que se le concediera el estatus de monumento histórico y su Director General, Adrian Scott Fine, se mostró encantado con la aprobación. Dijo que los fans de la serie tienen una conexión personal con la propiedad.

“Si veías ‘La tribu de los Brady’, conocías esta casa. La gente peregrina para verla”, dijo Fine el miércoles. “Que la designen así, lo hace aún más dulce”.

Cuando la casa salió al mercado en 2018, la cadena de televisión por cable HGTV ganó una guerra de ofertas que elevó el precio a 3.5 millones de dólares, es decir, 1.6 millones por encima del precio de lista de la residencia, que entonces tenía 223 metros cuadrados (2,400 pies cuadrados).

La casa se amplió, remodeló y redecoró para dotarla de elementos característicos de la versión del plató, como el salón con paneles de madera y escalera flotante y la cocina naranja y verde.