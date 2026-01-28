¿Qué edad tendría “Ernie”?: el icónico personaje de “Plaza Sésamo” cumple años hoy

Mientras el mundo se divide entre los que prefieren el orden y la lógica, “Ernie” siempre ha estado ahí para recordar el valor del caos creativo. Al lado de su inseparable y serio amigo “Bernie”, el personaje encarna la curiosidad insaciable y la alegría pura para demostrar que la amistad más sólida suele nacer entre los polos más opuestos.

Aunque es una de las figuras más antiguas de la serie infantil “Sesame Street” —apareció desde el primer episodio el 10 de noviembre de 1969—, su edad física nunca avanza. Los archivos de la organización educativa Sesame Workshop, por otro lado, indican que el carismático integrante de la popular vecindad cumple años cada 28 de enero.

El Acuario, que disfruta de las bromas pesadas, su patito de hule y, por supuesto, de sacar de quicio a “Bernie”, puede parecer un adulto porque vive de forma independiente, pero no tiene una edad fija oficial. En su universo, el personaje está diseñado para conectar con niños de 3 a 6 años.

Esta tarde, “Plaza Sésamo”, a través de las redes sociales, felicitó a “Ernie” por su cumpleaños. “¡Ernieeee, es tu cumpleaños! Ríete, cuenta muchos chistes y disfruta con tus amigos en Plaza Sésamo", lee el mensaje.

A diferencia de otros personajes con edades canónicas estrictas, como “Elmo” (3 años y medio) o “Big Bird” (6 años y medio), “Ernie” se mantiene en un limbo donde posee responsabilidades de adulto, pero mantiene el corazón de un niño.

De esta manera, el personaje no es considerado solo una marioneta; es un ícono de la televisión educativa que ha enseñado a generaciones sobre la amistad y la creatividad desde su debut en la serie infantil.