Esta estudiante de la Escuela de Medicina de Ponce, natural de Lajas, a través de una asociación que fundó llamada Words With Cause, visita escuelas del sur de la isla para ofrecer charlas sobre distintos temas. Su misión es clara: “utilizar poder transformador de las palabras para crear un impacto positivo en la isla”.

“Más que ser médico, quiero también hacer un cambio social e impactar a las personas porque al fin y al cabo las personas son las que importan, el ayudar al prójimo. Así que, dentro de toda esta locura, siempre trato de organizarme, tener un calendario en el que yo voy a decir estos días estudio y otros días me voy a enfocar en la fundación, que cuenta con una directiva formal. Reconozco que no puedo con todo sola, mientras también tengo a Words With Cause, por lo que invité a varios compañeros de medicina, que me han ayudado enormemente con todo este esfuerzo, al igual que mi línea inmediata de apoyo. Sin ellos nada de esto sería posible”, amplió.