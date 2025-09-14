Cómo cuidar y refrescar a tu perro durante el calor extremo

Las temperaturas elevadas durante esta temporada afectan no solo a las personas, sino también a las mascotas. Ante esto, el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico informó que los perros son especialmente vulnerables al calor, ya que su capacidad para regular la temperatura corporal es limitada.

Por tal razon, señala que es fundamental tomar medidas preventivas para evitar problemas graves como el golpe de calor.

“A diferencia de los humanos, los perros no sudan a través de la piel. Su principal mecanismo para enfriarse es el jadeo, que les ayuda a liberar calor, pero también provoca pérdida de líquidos. También sudan levemente por las almohadillas de sus patas, lo que no es suficiente para mantener su temperatura estable en condiciones extremas”, se detalló a través de declaraciones escritas por parte del Colegio, a la vez que ofreció consejos prácticos.

Para ayudar a mantener a tu perro fresco y seguro durante los días calurosos:

Agua fresca y siempre disponible: Es importante que tu mascota tenga acceso constante a agua limpia. Coloca el envase en una zona donde no reciba luz solar directa para evitar que el agua se caliente o se evapore.

Algunos cuidadores optan por recortar el pelaje en verano. Sin embargo, este colegio señala que el pelo también actúa como un aislante térmico y protege la piel del sol. En ciertas razas, indica que un corte inadecuado puede exponer zonas sensibles. Por tanto, exhorta a consultar siempre con un veterinario antes de tomar esta decisión. “En perros de pelo largo, un recorte estratégico (como en el área del abdomen) puede ser suficiente para que estén más cómodos”, detalla.

Para saber si tu mascota sufre un golpe de calor, presta atención a los siguientes síntomas:

Saliva excesivamente y fuertes jadeos y gemidos

Piel muy caliente

Letargo o resistencia para caminar

Le aumenta el ritmo cardiaco

Si tu perro se tumba en lugares fríos o muestra comportamiento inusual

Ante cualquier duda, consulta con un médico veterinario. Recomendaciones para lograr que la temperatura de su cuerpo baje: