14 de septiembre de 2025
77°nubes rotas
Estilos de vidaFamilia
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cómo cuidar y refrescar a tu perro durante el calor extremo

El Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico comparte estos consejos prácticos

14 de septiembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Es importante que tu mascota tenga acceso constante a agua limpia. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Las temperaturas elevadas durante esta temporada afectan no solo a las personas, sino también a las mascotas. Ante esto, el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico informó que los perros son especialmente vulnerables al calor, ya que su capacidad para regular la temperatura corporal es limitada.

Por tal razon, señala que es fundamental tomar medidas preventivas para evitar problemas graves como el golpe de calor.

“A diferencia de los humanos, los perros no sudan a través de la piel. Su principal mecanismo para enfriarse es el jadeo, que les ayuda a liberar calor, pero también provoca pérdida de líquidos. También sudan levemente por las almohadillas de sus patas, lo que no es suficiente para mantener su temperatura estable en condiciones extremas”, se detalló a través de declaraciones escritas por parte del Colegio, a la vez que ofreció consejos prácticos.

Para ayudar a mantener a tu perro fresco y seguro durante los días calurosos:

  • Agua fresca y siempre disponible: Es importante que tu mascota tenga acceso constante a agua limpia. Coloca el envase en una zona donde no reciba luz solar directa para evitar que el agua se caliente o se evapore.
  • Alimentación en horas frescas: Ofrécele comida en las primeras horas de la mañana o al atardecer. El calor puede disminuir su apetito.
  • Espacios: En casa o al aire libre, asegúrate de que tu perro no esté amarrado y que cuente con una zona fresca, ventilada y protegida del sol.
  • Evita la actividad intensa: En los momentos más calurosos del día, limita el ejercicio y evita las caminatas largas. El sobreesfuerzo puede ser muy peligroso. Camina con tu perro en horarios de menor calor como temprano en la mañana o al caer la tarde. Lleva agua contigo y evita superficies calientes como el asfalto, que puede quemar sus patas.
  • Para refrescar a la mascota puedes mojar suavemente su cabeza, barriga y patas. Estas zonas ayudan a bajar la temperatura de forma eficaz.
  • Baños y chapuzones: Si tienes acceso a una playa, río o piscina apta para mascotas, es una excelente alternativa para que se refresque. También existen piscinas pequeñas o duchas diseñadas especialmente para perros.
  • Nunca lo dejes en el carro. Ni por pocos minutos ni con las ventanas bajadas. La temperatura dentro de un vehículo estacionado sube rápidamente y puede ser mortal.

Algunos cuidadores optan por recortar el pelaje en verano. Sin embargo, este colegio señala que el pelo también actúa como un aislante térmico y protege la piel del sol. En ciertas razas, indica que un corte inadecuado puede exponer zonas sensibles. Por tanto, exhorta a consultar siempre con un veterinario antes de tomar esta decisión. “En perros de pelo largo, un recorte estratégico (como en el área del abdomen) puede ser suficiente para que estén más cómodos”, detalla.

Para saber si tu mascota sufre un golpe de calor, presta atención a los siguientes síntomas:

  • Saliva excesivamente y fuertes jadeos y gemidos
  • Piel muy caliente
  • Letargo o resistencia para caminar
  • Le aumenta el ritmo cardiaco
  • Si tu perro se tumba en lugares fríos o muestra comportamiento inusual

Ante cualquier duda, consulta con un médico veterinario. Recomendaciones para lograr que la temperatura de su cuerpo baje:

  • Llévalo a un sitio con sombra y fresco.
  • Ofrece agua, pero sin forzarlo a beber.
  • Enfríalo progresivamente. Puedes usar una toalla húmeda en el cuello y la cabeza, pero evita mojarlo completamente con manguera o bañera de inmediato.
  • Si no mejora en pocos minutos, acude de inmediato a una clínica veterinaria.
Tags
PerrosColegio de Médicos Veterinarios de Puerto RicoMascotasCalor extremo
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
