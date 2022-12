Llegó la época navideña y con ella, iniciamos una frenética temporada de fiestas y celebraciones, de encuentros familiares y con amigos, de regalos, de compras y, por supuesto, de mucho estrés. Y, aunque normalmente damos por sentado que todos a nuestro alrededor están felices o a tono con las festividades, la realidad es que no siempre es así.

Para algunas personas, también es sinónimo de tristeza y de pena. Las razones pueden ser variadas. Desde la pérdida reciente de un ser querido o algo muy preciado (como un empleo o haber pasado por un divorcio), hasta tener dificultades económicas o haber sido diagnosticado con una enfermedad.

Pero parece que es un estado de ánimo más común de lo que muchos piensan, aunque no aparece como un diagnóstico específico en la última edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), señala el doctor Ángel Martínez, director médico del Hospital Panamericano.

“La mayoría de los clínicos (médicos) pueden identificar muchos pacientes que en esta época se sienten más triste de lo normal”, añade el psiquiatra tras indicar que algunos lo llaman “Christmas Blues” o “Seasonal affective disorder” para describir un estado de ánimo de tristeza, ansiedad y decaimiento. “Son personas que desarrollan síntomas de tristeza en esta época, pero que no cumplen con todos los que se relacionan con una depresión mayor”, aclara el doctor Martínez, quien cree que esos sentimientos pueden surgir cuando se reflexiona sobre las dificultades por las que se ha pasado durante el año, cuando un familiar no está presente o se sienten muy solos.

A veces también se debe, indica el psiquiatra, a que no tienen los medios para comprarles regalos a su familia, han perdido sus empleos y tienen problemas económicos. “Son muchos los factores que pueden causar tristeza en esta época. Pero no necesariamente cumplen con lo que es una depresión mayor en ese contexto clínico”, reitera el médico, quien cree que las distintas modalidades de psicoterapia pueden ser de mucha ayuda para estas personas.

Por ejemplo, menciona la terapia cognitiva conductual en la que un psicoterapeuta ayuda a la persona a “establecer un patrón entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace”, para romper algunos de esos patrones de pensamiento y reemplazarlo por otros más positivos. De la misma forma, menciona la terapia interpersonal que puede ayudar con los conflictos que pueda tener en sus relaciones, así como muchas otras modalidades de terapia.

También es importante controlar la ingesta de alcohol que se dan en las fiestas, advierte el doctor Martínez, mientras destaca la importancia de que la persona se pueda rodear de otras figuras de apoyo.

“Pueden aprender destrezas de comunicación asertiva que los ayude a remediar algunas relaciones que se han roto. A veces, las personas tienen discusiones y se dejan de hablar, pero tener la capacidad de resolver conflictos les puede ayudar a remediar o reconciliarse con sus familiares y así disminuir los conflictos que suceden en la familia. Además, están las destrezas de autocuidado, como comer y dormir bien, al igual que hacer ejercicios”, recomienda el psiquiatra, al advertir que en esta época muchos rompen la dieta, beben más alcohol y trasnochan más, lo que tiene un efecto negativo en la salud.

Detonantes de ansiedad y depresión

Una situación común en estos días es que los comercios esperan “con ansias” los ingresos de las demandas navideñas, señala doctora Gretchelle Dilán, psicóloga industrial organizacional, quien cree que es una época en que muchos consumidores comienzan a tener síntomas de ansiedad o depresión.

“En Navidad parece que estamos obligados a sentirnos felices y ese mismo estrés de cumplir con la felicidad nos lleva a la depresión. Esta depresión no debe ser tomada como liviana pues se han registrado suicidios por trastornos de depresión mayor en las épocas navideñas”, afirma la psicóloga, tras resaltar que no hay forma de controlar las formas en que los consumidores reciben los estímulos que los comercios les ofrecen, aunque dice que sí pueden adiestrar a los empleados sobre lo que significa la depresión navideña.

“Siempre hay que ser amables y considerados, pero tener la información de este trastorno ayuda a la plantilla del comercio a entender que, así como a muchos les gusta la Navidad, a otros se les dificulta esta temporada. Solo con tener esta situación presente ya están colaborando con el consumidor”, agrega.

Según la psicóloga, lo primero que tiene que hacer el consumidor es aceptar que existe una situación que le está creando “depresión navideña”. Por eso cree que es importante reflexionar sobre cuáles son los detonantes que no te dejan disfrutar de estos días. “Como psicóloga no espero que no te sientas deprimido o ansioso, pero es necesario que reflexiones en por qué y tengas control de esas emociones. Piérdele el miedo a estudiarte, a repasar tu autoconcepto de ti y tu entorno. Con ese primer paso ya empezarás a sentir autocontrol”, propone.

De acuerdo con la doctora Dilán, si te tomas el tiempo de pensar en lo que desencadena los sentimientos y las emociones depresivas “puedes intentar poner en marcha estrategias para evitarlos, o al menos minimizar su impacto”. “No todos necesitan un psicólogo, pero si crees que no hay forma de que te puedas controlar o tienes ideas suicidas, debes atenderte urgentemente”, recomienda enfáticamente la psicóloga.

A tener en cuenta

Algunas razones que pueden desembocar en que una persona desarrolle una depresión grave que necesite atención psicológica en esta época, según la psicóloga industrial organizacional Gretchelle Dilán:

- Recordar eventos traumáticos que pasaron durante este año.

- Ver publicidad con demostraciones de amor, familia, paz y que no esté recibiendo esos estímulos en su entorno.

- Tener problemas económicos y sienta la necesidad de cumplir con regalos.

- Esté pasando por duelo, pérdidas de seres queridos.

- No vivir en su país o región y lo extrañe de forma patológica.

- Tener una idea errónea de la soledad.

- Tener distancia emocional con amigos o familiares.

- Tener problemas de pareja.

- Tener miedo a socializar.

- Sentir ansiedad al repasar metas no finalizadas y resoluciones a principio de año.

- Vivir en una región con un clima en que la luz del día se acorta en esta época. “Esta es una característica muy interesante porque, aunque parezca que lo podemos controlar, puede afectar nuestra química. Está demostrado que, durante los meses de menos luz, los estados de ánimo se intensifican porque nuestra rutina cambia. La limitada exposición a la luz natural puede afectar los ritmos de nuestro cuerpo y equilibrio neuroquímico”.

Opciones para levantar el ánimo

Siempre hay formas de aliviar sentimientos de tristeza, pesimismo o situaciones difíciles por las que se pueda estar pasando. Eso no quiere decir que, por ejemplo, el dolor por la pérdida de un ser querido no se va a sentir. Pero hay que ingeniárselas para buscar otras formas de animarnos. Aquí algunas ideas:

- Asume responsabilidad por tu bienestar mental. Hacer ejercicios es una buena forma de despejarte mentalmente.

- Saca momentos para orar, acudir a reuniones de grupos de apoyo, así como compartir con vecinos, familiares y amistades. De la misma forma, brindar ayuda desinteresada a personas necesitadas puede ayudar a sanar viejas heridas.

- No te guardes los sentimientos de tristeza o de pena, conversa sobre ellos con alguien de confianza. O si prefieres más privacidad, con un profesional de la salud.

- En caso de que sientas desesperanza o que no vale la pena vivir, busca ayuda profesional de inmediato. Una primera ayuda te la puede ofrecer la Línea PAS de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA). Un servicio que está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y ofrece sesión de desahogo, consejería en crisis y apoyo emocional, cernimiento preliminar a nivel psicosocial, coordinación de evaluación psiquiátrica y psicológica, tele-enlaces y referidos. Marca el 988 o al 1-800-981-0023 (1-888-672-7622 para personas con impedimentos audiovisuales).