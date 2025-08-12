Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
12 de agosto de 2025
80°nubes dispersas
Estilos de vidaNutrición y ejercicios
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ale Otero impulsa evento para concienciar sobre la esclerosis múltiple

Libre de costo, “Muévete Conmigo por la Esclerosis Múltiple” va dirigido a pacientes, cuidadores, familiares y amigos

12 de agosto de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ale Otero es fundadora del estudio híbrido "Muévete Conmigo", que busca que las personas desarrollen rutinas sostenibles que le permitan llevar una vida activa y saludable, dentro de un diagnóstico de esclerosis múltiple. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Con el deseo de concienciar sobre la esclerosis múltiple (EM), la entrenadora Ale Otero organiza el evento “Muévete Conmigo por la Esclerosis Múltiple”.

RELACIONADAS

La actividad, que se llevará a cabo el sábado, 16 de agosto de 2025 en Windmar Training Center en Toa Baja, combina el movimiento y la educación para llevar un mensaje de fortaleza y comunidad.

El evento arrancará a las 9:00 a.m. hasta las 12:00 del mediodía e incluirá charlas con neurólogos y especialistas de neuropsicología, quienes compartirán conocimientos esenciales para pacientes, familiares, profesionales de la salud y cualquiera que desee aprender sobre la esclerosis múltiple.

Asimismo, Otero, quien es paciente de esclerosis múltiple desde el 2020, facilitará un entrenamiento de bajo impacto que busca reforzar que el movimiento y la actividad física es posible para los pacientes.

Según Mayo Clinic, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que afecta el sistema inmune y cuyos síntomas en función de la persona. Puede provocar desde entumecimiento u hormigueo, falta de coordinación, problemas para caminar o imposibilidad de hacerlo, hasta debilidad y pérdida de la visión parcial o completa.

“La esclerosis múltiple cambió mi vida, pero mejoró mi perspectiva. A pesar de lo desalentador del diagnóstico, a través del movimiento descubrí fuerza, propósito y, lo más importante, comunidad. Estos son los valores y aprendizajes que quiero promover a través de ‘Muévete Conmigo por la Esclerosis Múltiple’”, comentó Otero, a través de declaraciones escritas.

“Con esto en mente es que creamos este evento y que invitamos a todos los que quieran participar: pacientes, cuidadores, familiares y amigos a formar parte y a aprender a manejar mejor la EM”, concluyó la también entrenadora certificada y fundadora del estudio híbrido Muévete Conmigo que busca que las personas desarrollen rutinas sostenibles que le permitan llevar una vida activa y saludable.

Muévete Conmigo por la Esclerosis Múltiple es un evento gratuito y abierto a todo público. Puedes separar tu espacio en esta plataforma.

Tags
esclerosis múltiple
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 12 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: