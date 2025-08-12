Ale Otero impulsa evento para concienciar sobre la esclerosis múltiple

Con el deseo de concienciar sobre la esclerosis múltiple (EM), la entrenadora Ale Otero organiza el evento “Muévete Conmigo por la Esclerosis Múltiple”.

La actividad, que se llevará a cabo el sábado, 16 de agosto de 2025 en Windmar Training Center en Toa Baja, combina el movimiento y la educación para llevar un mensaje de fortaleza y comunidad.

El evento arrancará a las 9:00 a.m. hasta las 12:00 del mediodía e incluirá charlas con neurólogos y especialistas de neuropsicología, quienes compartirán conocimientos esenciales para pacientes, familiares, profesionales de la salud y cualquiera que desee aprender sobre la esclerosis múltiple.

Asimismo, Otero, quien es paciente de esclerosis múltiple desde el 2020, facilitará un entrenamiento de bajo impacto que busca reforzar que el movimiento y la actividad física es posible para los pacientes.

Según Mayo Clinic, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que afecta el sistema inmune y cuyos síntomas en función de la persona. Puede provocar desde entumecimiento u hormigueo, falta de coordinación, problemas para caminar o imposibilidad de hacerlo, hasta debilidad y pérdida de la visión parcial o completa.

“La esclerosis múltiple cambió mi vida, pero mejoró mi perspectiva. A pesar de lo desalentador del diagnóstico, a través del movimiento descubrí fuerza, propósito y, lo más importante, comunidad. Estos son los valores y aprendizajes que quiero promover a través de ‘Muévete Conmigo por la Esclerosis Múltiple’”, comentó Otero, a través de declaraciones escritas.

“Con esto en mente es que creamos este evento y que invitamos a todos los que quieran participar: pacientes, cuidadores, familiares y amigos a formar parte y a aprender a manejar mejor la EM”, concluyó la también entrenadora certificada y fundadora del estudio híbrido Muévete Conmigo que busca que las personas desarrollen rutinas sostenibles que le permitan llevar una vida activa y saludable.