Redes sociales: ¿Acercan o alejan el amor?

En la novela romántica ‘Como si al mundo le importara’, “Lía ve por primera vez, en un concierto, a Abel cuando él solo es un cantante sexy y aún no se conocen. Ella sabe, aunque no le encuentra explicación, que va a enamorarse de él”, señala a EFE la autora del libro, Marina Romero, periodista, guionista y escritora.

Es que, “como afirma Lía en la novela, al final, de lo que te acuerdas no es de cuándo ellos se fueron de tu vida, sino de cuándo llegaron”, apunta Romero. La autora explica que en esta obra de ficción “Lía había prometido al mundo no enamorarse nunca más y hacía más de tres años que no daba un beso de verdad, pero iba a volver a darlo, amando. Abel, quien sabe; seguramente que no, pero ahí estaba, a punto de saltar al vacío”.

Una novela romántica sobre el amor en las redes

Romero profundiza con su novela en las aristas emocionales de Lía y Abel, “unos personajes que sin pretenderlo estándeseando amar”, pero su libro también plantea los desafíos del amor en la era de las redes sociales, que juegan un papel clave en el desarrollo de la relación entre los protagonistas de la obra.

“Después de conocer a Abel, Lía se pregunta cómo puede volver a verlo. La respuesta consiste en recurrir a Instagram (IG) para buscarlo”, explica la escritora.

“Bendito internet, el aliado del contrabando amoroso. ¿Cómo ligábamos antes?”, piensa Lía, que se ha vuelto loca por Abel, solo con verlo cantar en directo y ahora está convencida de que va a haber algo entre ellos. Así que prueba. Comienza clicando en SEGUIR, en la página de perfil de Abel en la red social. Después “todo ocurre demasiado rápido. Él acepta y comienzan a hablar”, según este relato romántico.

Romances literarios que reflejan el mundo de Instagram

“A partir de ahí, las redes serán las aliadas de Lía, pero también su verdugo: su vida transcurrirá entre ‘dobles check’, horas de conexión, etiquetados, iconos, vistos, estados…”, según Romero, que desvela a EFE algunos apuntes de la trama.

Así, a través de Instagram, “la protagonista entra en un estado para el que no hay palabra en el diccionario: ‘esperante, esperadora’ (la persona que espera que llegue un mensaje en una red social). Vivirá instalada en esa ansiedad de niña enamorada, aunque le había prometido al mundo no enamorarse más… como si al mundo le importara”, prosigue Romero.

“Lía, la protagonista de esta novela, pasa a ser el tipo de persona que se enamora hasta más no poder más… y las redes sociales van a jugarle una mala pasada”, según puntualiza.

“Al principio las redes son sus nuevas amigas: son mirillas por las que poder espiar al chico que le gusta, son delatoras de todo cuanto él hace, son las confidentes que le dicen dónde está, con quién… y son el medidor de su interés por ella en cada ‘story´ (contenido que dura 24 horas en Instagram) que él suba, en cada foto, en cada mensaje que Lía y Abel se crucen…” añade.

‘Clic a Clic’, de la pasión a la obsesión

“Pero poco a poco y casi sin darse cuenta, la obsesión seguirá creciendo hasta incluso hacerle daño, hasta convertirla en una mujer insegura, frágil, infantil, a la que no le gusta el amor”, revela la autora.

“Lo único que le calma esa ansiedad de la distancia virtual, el desapego ‘online’, es volver a verlo. Cuando Lía vuelve a encontrarse con Abel en carne y hueso, todo vuelve a recolocarse. Y entonces respira tranquila”, describe Romero, en un relato literario que refleja lo que experimentan algunos usuarios que acuden a las redes social en busca de amor.

El amor, “a un ‘swipe’ de distancia”

Por su parte, la periodista y escritora Marita Alonso −especializada en estilo de vida, tendencias, cultura pop y relaciones- en la creación y el desarrollo de los vínculos amorosas desde una perspectiva más sociológica.

Alonso es autora del libro ‘La Venus del smartphone’, donde disecciona el impacto real de Tinder y otras ‘apps’ de citas en nuestra vida íntima, como usuaria de estas plataformas y como analista del comportamiento contemporáneo, analizando la gran contradicción de que “nunca hemos tenido más posibilidades de encontrar pareja… y nunca ha sido tan difícil”.

“El exceso de perfiles en las plataformas de internet genera parálisis, fatiga emocional y la sensación permanente de que siempre queda alguien `mejor´ a una distancia de un ‘swipe’ (deslizar el dedo sobre una pantalla táctil para interactuar con un dispositivo o aplicación)”, señala la autora.

Alonso considera que “en lugar de solucionar el problema de la soledad, las ‘apps’ pueden agravarlo al promover los vínculos frágiles, el ‘ghosting’ constante (cortar abruptamente toda comunicación con alguien `despareciendo´ sin previo aviso) y la dependencia del estímulo inmediato”.

Buscando cariño en el universo digital

“El universo digital se ha convertido para muchísimas personas en el terreno perfecto para buscar pareja, llegando algunos a recurrir a plataformas como LinkedIn e incluso Duolingo para entablar una relación amorosa”, señala a EFE.

“En lo que respecta a las redes sociales, incluso las celebridades han decidido en muchos casos prescindir de aplicaciones de citas de pago como Raya y han convertido a Instagram en su Tinder particular”, apunta.

“Basta con mandar mensajes privados a la persona a la que se quiere conquistar y en el caso de que el destinatario responda, en muchos casos esas conversaciones digitales terminan en citas e incluso en relaciones sexuales o de pareja”, puntualiza.

Señala además que a menudo los ‘likes’ o los mensajes privados encierran las (mal) denominadas micro infidelidades, cuando la persona que los genera tiene pareja.

‘Apps ‘de citas y redes sociales: pros y contras

Consultada por EFE acerca de las ventajas e inconvenientes de relacionarse y emparejarse a través de las redes sociales, Alonso responde que “mientras las `dating apps´ (aplicaciones de citas) tienen como objetivo encontrar pareja, las redes no tienen esa finalidad de base, por lo que es más conveniente utilizar los sitios que han sido diseñados específicamente para ese cometido”.

Por ejemplo, “con las ‘apps’ de citas, gracias a los filtros, podemos saber qué tipo de relación busca alguien, su ideología, edad y si esa persona está soltera”, señala.Por su parte, “lo positivo de las redes sociales es que ofrecen una imagen más global de la otra persona, ya que podemos ver más imágenes, revisar lo que escribe (y cómo lo hace) e incluso revisar las fotos etiquetadas”, explica Alonso.

En las redes sociales “no hay nada más revelador que ese apartado en el que las personas no han elegido las fotografías, por lo que no nos hallamos ante poses perfectas ni filtros”, enfatiza.

Quizá no seamos tan feos como en la foto de nuestro pasaporte, pero las fotos que aparecen en la “en ocasiones dolorosa” sección de fotos etiquetadas de Instagram puede ofrecer una imagen bastante certera de nuestro aspecto, según esta especialista.

La conquista digital, paso a paso

Alonso explica que “lo habitual es que la búsqueda de pareja a través de internet comience a partir de una ‘dating app’ y que el siguiente paso sea recurrir a las redes sociales precisamente para tener una radiografía más completa de la otra persona”.

“Aquí lo peligroso es que estamos abriendo la puerta de nuestras vidas. Si una relación no prospera y la otra persona no gestiona bien el rechazo, pueden entrar en juego situaciones de acoso que pueden ser verdaderamente problemáticas”, advierte.

“Actualmente hay personas con pareja que emplean ‘dating apps’, así como otras que están solteras y encuentran en Instagram una especie de Tinder. En definitiva, ambos mundos (el de las ‘‘dating apps’ y el de las redes sociales) se mezclan”, asegura.

“Del mismo modo que vemos la televisión sin despegarnos del móvil, poniendo así en marcha la maniobra de `la doble pantalla´, muchas personas que buscan pareja combinan las aplicaciones de citas con las redes”, destaca.