“No estoy bien”. “Estoy triste y cansado”. “A veces no quiero ni estar”. Son algunas de las frases que compartió hace una semana el afamado cantante español Alejandro Sanz en un mensaje que difundió desde su cuenta de Twitter y que ha alarmado a sus fanáticos y seguidores. Este pasado martes, el artista volvió a expresarse en la misma red social y agradeció el cariño del público, para luego confesar que “he tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”.

Una confesión que, sin duda, visibiliza un tema de salud mental muy común en estos días, además de ejemplificar que nadie está exento de sufrir estados de tristeza extrema, cansancio, estrés y hasta depresión, sin importar la fama, riquezas o clase social. En este caso, Sanz también sirve de ejemplo al verbalizar que “con la ayuda correcta” va a salir adelante, además de ser consciente que “encerrarme no es buena idea”. Dos planteamientos que los profesionales de la salud mental siempre recalcan por la importancia que tiene buscar ayuda a tiempo, así como no aislarse de la familia y de las amistades en momentos difíciles.

Y, aunque se desconoce el motivo de esta crisis del artista, sus publicaciones contienen pistas de cómo se ha sentido, pero también de que espera salir de la situación al indicar figurativamente que “el sol está de camino”.

En el 2007 el artista también contó que tuvo una depresión por estrés y se planteó en ese momento interrumpir una gira de conciertos. En ese momento, según el noticiero español Espejo Público de la cadena Antena 3, relató que para superar este bache en su salud mental acudía a charlas con psicólogos, hacía deporte y se centraba en dejar los problemas a un lado para estar lo más tranquilo posible.

“Identificar la depresión a través del comportamiento de las personas en las redes sociales puede ser un desafío, pero hay unas señales de advertencia que se pueden observar en las publicaciones para darnos una pista de lo que les está pasando”, afirma el psiquiatra Ángel Martínez, directos médico del Hospital Panamericano, quien señala que los trastornos de salud mental no discriminan y que lo verdaderamente importante es pedir ayuda a tiempo y tomarse el tiempo para sanar.

Ciertamente, vivimos en una sociedad con múltiples estresores que, en muchas ocasiones, causan ansiedad, estrés y, si no se atienden, puede desembocar en una depresión, también denominada como “trastorno depresivo mayor” o “depresión clínica”. Un estado, advierte el doctor Martínez, que afecta los sentimientos, pensamientos y el comportamiento de una persona, “al punto de causar dificultades para realizar las actividades cotidianas y que la llevan a creer que no vale la pena vivir”.

En Puerto Rico cerca de 20% de la población adulta (18 a 64 años) tiene un trastorno de salud mental, según estableció un informe realizado en 2016 por la doctora Glorisa Canino. Pero uno de los problemas, según han advertido psiquiatras y psicólogos, es que un nutrido número de personas -entre un 30% a un 40%-, no buscan ayuda profesional y, si lo hacen, con el tiempo no le dan continuidad al tratamiento.

En ese sentido, cuando una figura pública -como lo es Alejandro Sanz-, hace público que no está bien emocionalmente, ayuda a visibilizar una condición de salud mental que es ampliamente incomprendida y que, a menudo, conduce al estigma y a la discriminación.

Las redes sociales y la salud mental

En el mundo de hoy, las redes sociales son parte de la vida cotidiana de muchos y su uso no es exclusivo de los más jóvenes. Hoy, adolescentes, jóvenes y adultos mayores las utilizan de diversas formas como parte de la rutina diaria. Es, sobre todo, un medio que nos permiten conocer a otras personas, conectar con viejas amistades y familiares con los que no se comparte mucho o que están fuera de Puerto Rico, descubrir nuevos lugares y estar al tanto de las noticias y sucesos que suceden en el mundo, aunque hay otros aspectos no tan buenos que no se deben perder de vista.

De hecho, recientemente un informe del cirujano general de Estados Unidos advirtió de los posibles efectos adversos del uso de las redes sociales por parte de niños y adolescentes y les recomendó a los padres regular el uso de dispositivos electrónicos durante comidas y cenas para promover la conversación. Además, señaló que el uso inadecuado puede afectar el desarrollo del cerebro en áreas asociadas con el aprendizaje emocional, el control de los impulsos y el comportamiento social. De la misma forma, también es importante estar pendientes de sus publicaciones, la información que comparten, con quiénes se conectan y cómo es su comportamiento en las redes sociales.

Los profesionales de la salud mental recomiendan estar pendiente a los cambios que se notan en las publicaciones que hace una persona en sus redes sociales y que se pueden relacionar con depresión para ayudarlo en lo que sea necesario (Archivo)

Son aspectos que también se deben tener en cuenta cuando un adulto, sea amigo, conocido o familiar, postea comentarios sobre su estado de ánimo que pueden alertar de que algo no anda bien, advierte la doctora en psicología clínica Atabey Torres Lorenzo.

“Se debe estar pendiente a los cambios que se notan en las publicaciones que hace una persona en sus redes sociales y que se pueden relacionar con depresión. “Se puede notar una tristeza recurrente en lo que publica, por ejemplo, comentarios de desesperanza, que no ve salida (para lo que le aqueja) o hace comentarios pesimistas de que las cosas no van a mejorar”, agrega la también cofundadora de la organización bePResent, institución que ofrece servicios virtuales de salud mental.

Cabe aclarar que todos podemos tener momentos de tristeza y publicar en nuestra red social de preferencia un comentario relacionado a eso. Pero cuando ya hay un patrón y son frecuentes las ideas de desesperanza, de que la situación no va a mejorar, vale la pena comunicarse en privado con esa persona y preguntarle directamente qué le pasa y cómo puede ayudarlo. “A veces puede estar muy irritable y se nota que hay un cambio en su conducta”, agrega la psicóloga, quien cree que la publicación de Alejandro Sanz es positiva porque puede animar a otras personas que pasan por situaciones similares a hablar de lo que les pasa.

“En ese sentido, creo que las redes sociales pueden ser una fuente para uno expresar lo que siente y también para pedir ayuda. Es algo que ya ha pasado. Hemos visto personas que han hecho comentarios y luego se repostean hasta que eventualmente llega la ayuda para la persona afectada”, indica la doctora Torres tras enfatizar en la importancia de que la persona que está en depresión hable de su estado y busque ayuda. “No debe quedarse callado con todo ese dolor emocional, es importante expresarlo por el medio que sea, porque si lo expresa, tiene la oportunidad de encontrar la ayuda para ver la situación desde otra perspectiva”.

En ese sentido, las redes sociales pueden ser un vehículo para que una persona revele la situación difícil por la que pasa. Pero los cambios en las publicaciones pueden ser muy sutiles. El doctor Martínez menciona los cambios de tono del contenido que comparte. Por ejemplo, si es amante del arte, pero comienza a compartir obras más oscuras y sombrías “o las descripciones pueden volverse cada vez más negativas, reflejando sentimientos de tristeza, desesperación o soledad”. Pero también puede pasar, agrega el psiquiatra, que se retire de las actividades que normalmente hacía en las redes sociales.

Varias de las aplicaciones de redes sociales que pueden tener en tu teléfono y que te pueden mantener conectado constatmente. (Agencia EFE)

“Si era muy activo en Instagram, pero de repente reduce significativamente la frecuencia de sus publicaciones o deja de interactuar con sus seguidores, podría indicar una pérdida de interés o placer en las actividades que una vez disfrutó, un síntoma común de la depresión”, advierte el también director médico del Hospital Panamericano.

No obstante, el psiquiatra aclara que estas señales no son una prueba definitiva de depresión y enfatiza que solo un profesional de la salud mental puede diagnosticar esta condición. “Si te preocupa alguien basándote en su actividad en las redes sociales, es crucial expresar tu preocupación y animar a la persona a buscar ayuda de un profesional de la salud mental”.

Señales de advertencia

Tanto el doctor Ángel Martínez como la doctora Atabey Torres Lorenzo recomiendan estar atentos a las señales que pueden avisar de que un ser querido, amigo o familiar puede estar pasando por un problema emocional, ya sea en las publicaciones que hace en las redes sociales o por su comportamiento en el diario vivir. Aquí algunas de ellas:

- Expresiones que dejan ver una tristeza recurrente, tal vez de desesperanza, no ven salida y creen que nada va a cambiar.

- Perder el interés en las actividades que antes disfrutaba, irritabilidad y poca tolerancia.

- Expresar sentimientos de inutilidad o culpa; publicaciones en las redes o comentarios que reflejan baja autoestima, autocrítica, culpa o sentimientos de ser una carga.

- Comentarios o pensamientos suicidas. “Es una señal de advertencia seria. Cualquier comentario sobre la muerte, el morir o el suicidio, incluso si parece metafórico o relacionado con el trabajo, debe tomarse en serio”, advierte el doctor Martínez.

- Cambios significativos en el patrón de sueño o el apetito. Por ejemplo, dificultad para dormir, duerme demasiado o experimenta cambios en el apetito y en el peso.

- Falta de energía o dificultad para concentrarse o hacer tareas que requieran enfoque.

Cómo ayudar

Si tienes el teléfono de la persona que te preocupa, llámala o envíale un mensaje privado para dejarle saber que estás disponible para lo que necesite. Si está fuera de tus competencias profesionales, déjale saber sobre lugares donde puede encontrar ayuda, como la Línea Pas (1-800-981-0023) (1-888-672-7622 para personas con impedimentos audiovisuales) o marca el 988 el nuevo número para atender a personas con emergencias de salud mental.

- Otros lugares: Asociación de Psicología de Puerto Rico: Cuenta con grupos de apoyo virtuales libre de costo. Para más información puedes llamar al (787) 751-7100 y el (787) 922-7685; Línea de Crisis Hospital Panamericano: 1-800-981-1218; Hospital San Juan Capestrano: 1-(888)-967-4357